“Cosa aspettano a cacciarlo?”: invocato l’esonero in Serie A

Il Parma rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria pareggiando contro una diretta concorrente come il Venezia. Intanto sui social nel mirino ci finisce Pecchia

Il Parma non riesce ancora a ritrovare il successo, e spreca l’ennesima occasione in uno scontro diretto per macinare punti importanti in ottica salvezza. I ducali infatti riescono a riacciuffare solo nella ripresa un punto sul campo del Venezia dopo un primo tempo totalmente da dimenticare.

C’è quindi tanta delusione tra i tifosi di una squadra che aveva illuso tutti con la partenza sprint, per poi affievolirsi col passare delle giornate. Ora il Parma è in lotta per la zona bassa, non vince dal 28 dicembre contro il Monza ed in generale ha messo insieme solo 11 punti nelle ultime 10 partite. La preoccupazione inizia a crescere intorno alla squadra di Pecchia che nel post Venezia in conferenza stampa si è così espresso: “Io non vedo un risultato deludente. Tutti vogliamo vincere, poi c’è un avversario ed un risultato. C’è amarezza ma non delusione. La prestazione e la capacità di stare dentro ci sono stati e dobbiamo continuare a lavorare”.

Il Parma continua a steccare: “Che aspettano a cacciare Pecchia?”

Pecchia ha quindi ribadito la serenità nonostante il momento: “Io sono sereno perché li vedo lavorare tutti i giorni. Sono consapevole del lavoro che viene fatto e del campionato che dobbiamo fare. So la situazione nostra e di chi fa il nostro campionato, quindi equilibrio e fiducia. Che non è campata per aria”

Meno serenità la manifestano invece i tifosi che sui social hanno puntato il dito proprio contro l’allenatore tra chi si aspetta una reazione e chi chiede addirittura l’esonero:

Che aspettano a cacciare Pecchia? — Nedvědismo (@Nedvedismo11) January 19, 2025

Chi mi spiega perchè Pecchia è ancora sulla panchina del Parma? Man e Bonny in panchina per far giocare Cancellieri e Almqvist solo un delinquente#PecchiaOut — Fabrizio Brasiliano (@GianniGianno00) January 19, 2025

Pecchia non c’è una partita in cui non faccia un paio di cambi a caso all’intervallo — Εγλι – Ruotella di scorta? (@EgliTare) January 19, 2025

Se solo mister #Pecchia imparasse a mettere la #Formazione in campo e magari cercasse una #Punta di ruolo nel suo emblematico schema, forse il #Parma avrebbe qualche punto in più in #Classifica. Il #Presidente non si accontenti della #Mediocrità, servono subito #Giocatori da A 🇮🇹 — Gaetano Giaquinto (@gaetanogiaq1983) January 19, 2025

Vergognatevi… a chi aspettano ad esonerare un allenatore così INCOMPLETO? — Barra Brava 🤙 🖤💙 (@tricott8) January 19, 2025

Reazioni forti che sono arrivate anche su Instagram con alcuni commenti all’ultimo post della società che vanno dai ‘PecchiaOut’ fino ad un “Cosa bisogna fare per cambiare allenatore?? Chiedo..”.

Il momento è delicato e i tifosi attendono quindi un Parma diverso già a partire dalla prossime uscite per provare a tirarsi fuori da una situazione di classifica difficile da pronosticare ad inizio campionato visto l’avvio convincente.