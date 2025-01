PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-NAPOLI 2-3: Lukaku da vero leader, Hien spaesato

Voti, top e flop della gara di Bergamo, valida per la 21a giornata di campionato di Serie A

ATALANTA

Carnesecchi 6

Djimsiti 5,5

FLOP Hien 5 – Aveva vinto, anzi stravinto, il duello con Lukaku alla gara d’andata. Ma dopo qualche mese si ritrova ad essere il peggiore in campo, nella sua Bergamo. Lotta, ma con Romelu è gara persa su ogni duello. Poi si fa ammonire dopo tanti falli verso il finale: salterà il prossimo match contro il Como.

Scalvini 5,5 (Brescianini s.v.)

Bellanova 6,5

Ederson 6,5

De Roon 6

Ruggeri 5,5 (Zappacosta 6)

Samardzic 6,5 (Pasalic 6)

Retegui 7 (De Ketelaere 6) – Partita di sacrificio, condita con una rete magnifica, alla prima vera occasione. Da vero bomber d’area di rigore. Buone notizie per Spalletti. E Scamacca guarda curioso dalla tribuna il suo collega.

Lookman 6,5 (Zaniolo 6)

All. Gasperini 5,5 – Aveva preparato una nuova giocata, mantenendo De Ketelaere in panchina, l’uomo chiave della vittoria al Maradona. Questa volta Samardzic inventa, fa il creativo, ma non basta. Tanti errori in difesa e a centrocampo. Il gap con il Napoli è visibile, non lo dice solo la classifica.

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 5,5

Rrahmani 5,5

Juan Jesus 6,5

Olivera 5,5

Anguissa 7

FLOP Lobotka 5,5 – Stranamente in difficoltà, complice la marcatura asfissiante di Samardzic. Non è la sua partita e Conte se ne accorge nel secondo tempo, quando manda a scaldare Gilmour. Alla fine resta in campo 90 minuti.

McTominay 7

Politano 6,5 (Mazzocchi s.v.)

TOP Lukaku 7,5 (Simeone s.v.) – Conferma il suo momento positivo. Lotta e vince il duello sia con Hien (una vendetta), sia con Scalvini. Porta a spasso i centrali dell’Atalanta e segna il gol vincente. E’ stato chiamato per questo. E lo fa nel migliore dei modi

Neres 6,5 (Spinazzola 6)

All. Conte 7,5 – Chiedeva alla squadra di misurarsi con squadre come l’Atalanta, in fiducia e con alta autostima. Per lui non era una sfida Scudetto, ma alla fine del match chiede al pubblico napoletano di alzare la voce. Il suo Napoli domina, diverte e si diverte. Bentornato in Serie A, mister Conte

Tabellino Atalanta-Napoli 2-3

Marcatori: 16′ Retegui, 27′ Politano, 40′ McTominay, 56′ Lookman

Ammoniti: Neres (N) Djimsiti (A) Ruggeri (A) Scalvini (A) Hien (A) McTominay (N)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (84′ Brescianini), Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (67′ Zappacosta); Samardzic (77′ Pasalic); Retegui (67′ De Ketelaere), Lookman (77′ Zaniolo). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku (84′ Simeone), Neres (73′ Spinazzola). All. Conte.

Arbitro: Colombo 5,5

Assistenti: Alassio e Peretti; IV: Giua; VAR: Di Paolo; AVAR: Di Bello

Spettatori: 22.636