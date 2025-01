DIRETTA Serie A, Juventus-Milan 0-0: Maignan pazzesco, salvataggio su Yildiz LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri di Conceicao in tempo reale

La Juventus affronta il Milan a Torino nel big match della 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due formazioni che stanno facendo meno di quello che ci si aspettava in questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da un lato i bianconeri di Thiago Motta, reduci dal pareggio contro l’Atalanta nel recupero di martedì scorso, terzo di fila dopo quelli contro la Fiorentina e nel derby contro il Torino, vogliono tornare a vincere. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio – impegnata domani a Verona – al quarto posto che vale la zona Champions. Dall’altro lato i rossoneri di Sergio Conceicao, che invece vengono dalla vittoria sul Como, puntano invece ad ottenere il colpo in trasferta per agganciare proprio la Vecchia Signora a quota 34 punti in classifica, con il match contro il Bologna ancora da recuperare. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn, eccezionalmente anche in chiaro per i non abbonati. All’andata a San Siro, la sfida terminò in parità a reti inviolate, mentre in Arabia Saudita nella semifinale di Supercoppa Italiana, il Diavolo si impose in rimonta 2-1 dopo il vantaggio di Yildiz grazie al rigore di Pulisic e all’autorete di Gatti. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Milan live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Abraham, Leao. All. Conceicao

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 44, Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Bologna 33; Fiorentina** 32; Milan** 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Massa di Imperia

PROSSIMI IMPEGNI: Napoli-Juventus sabato 25 gennaio ore 18; Milan-Parma domenica 26 gennaio ore 12.30.