DIRETTA Serie A, Bologna-Monza 0-1 | Maldini in gol in contropiede! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i biancorossi di Bocchetti in tempo reale

Il Bologna ospita il Monza nel primo anticipo del sabato valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che si fronteggiano per la terza volta in questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Reduci dal bel pareggio in trasferta contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter nel recupero di mercoledì che ha fatto seguito all’altro 2-2 in casa contro la Roma, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono tornare alla vittoria. L’obiettivo è quello di centrare tre punti per scavalcare almeno momentaneamente il Milan e la Fiorentina – impegnate rispettivamente oggi pomeriggio contro la Juventus e domani contro il Torino – al sesto posto. I biancorossi di Salvatore Bocchetti, privi dello squalificato Pedro Pereira, puntano invece a dare seguito al successo di lunedì contro la Fiorentina che ha riacceso una fiammella di speranza nella corsa salvezza per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su pc, tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata i felsinei si imposero con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Urbanski e Castro intervallati dal momentaneo pareggio di Djuric, mentre in Coppa Italia hanno superato i brianzoli con un netto 4-0 che ha portato le firme di Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Monza live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Monza

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Carboni, D’Ambrosio; Akpa Akpro, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Ciurria; Djuric. All. Bocchetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter* 44, Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Fiorentina* 32; Milan* 31; Bologna* 30; Roma** 27; Udinese 26; Genoa** 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza 13.

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Mariani di Aprilia

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Bologna sabato 25 gennaio ore 20.45; Genoa-Monza lunedì 27 gennaio ore 20.45.