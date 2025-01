DIRETTA Serie A, Atalanta-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli fa visita all’Atalanta a Bergamo nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto ad altissima quota che può indirizzare la corsa al tricolore che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Gli azzurri di Antonio Conte hanno aperto una serie di cinque vittorie di fila, di cui le ultime tre senza subire gol, iniziata contro l’Udinese a metà dicembre e proseguita contro Genoa, Venezia, Fiorentina e Verona. Un altro successo permetterebbe ai partenopei di raggiungere quota 50 punti e provare la prima vera fuga della stagione in attesa del match dell’Inter di domani sera contro l’Empoli. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che invece vengono da tre pareggi consecutivi contro Lazio, Udinese e Juventus, è l’occasione per tornare a vincere e continuare a cullare il sogno scudetto. Senza dimenticare che c’è da prepararsi alla gara di Champions League di martedì prossimo contro lo Sturm Graz. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata gli orobici si imposero con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta messa a segno da Lookman ed al gol di Retegui. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 44, Atalanta 43, Juventus* 37; Lazio 36, Bologna 33; Fiorentina** 32; Milan 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Colombo di Como

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Atalanta sabato 25 gennaio ore 15; Napoli-Juventus sabato 25 gennaio ore 18.