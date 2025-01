Conceicao vuole rinforzi: “Io responsabile, sono preoccupato. Ma guardate i cambi della Juve”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero dopo la partita contro la Juventus, persa per due a zero

E’ il primo ko sulla panchina del Milan per Sergio Conceicao. Un ko contro la Juventus, che fa davvero male per come è arrivato.

Il tecnico portoghese non può certo essere contento per il risultato, ma nemmeno della prestazione della sua squadra, soprattutto nella ripresa: “Il primo passo per vincere le partite, è volerle vincere – afferma Conceicao in conferenza stampa -. Nel primo tempo abbiamo creato le situazioni giuste per far gol, con 3-4 occasioni. Eravamo in partita, a livello di organizzazione. Nella ripresa è venuto fuori il Milan che voi conoscete. Sono io il responsabile, ma ognuno deve fare un esame di coscienza. Ci vuole l’atteggiamento giusto, è mancata aggressività . Sono io che devo cambiare la mentalità dei calciatori. Nella ripresa è mancato tutto”.

Juve-Milan, Conceicao: “Voglio qualcosa dal mercato”

Sergio Conceicao è chiamato a guardare avanti. Mercoledì si giocherà in Champions League contro il Girona, ma serve un altro atteggiamento: “E’ preoccupato di questo problema mentale? Sì lo sono, devo capire come cambiare l’ambiente attorno alla squadra”.

Poi il tecnico portoghese chiede aiuto alla società : “Stiamo parlando con la dirigenza per cercare la soluzione. Basta vedere i cambi della Juventus, con tutto il rispetto dei ragazzi che sono entrati, che sono entrati anche bene. E’ ovvio che voglio avere qualcosa dal mercato”.

Al termine della partita anche Filippo Terracciano è intervenuto in conferenza stampa: “Nello spogliatoio siamo tutti uomini, non siamo dei ragazzini. Ora restiamo tutti uniti e positivi, pensando alle prossime gare. Abbiamo le capacità di gestire le emozioni, provando ad incanalarle verso la direzione giusta. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare con il mister, ma con il tempo cresceremo su ogni aspetto”.