Conceicao attacca la squadra: “Ingiustificabile, bisogna avere più fame”

Il tecnico del Milan è arrabbiato per il secondo tempo contro la Juve, ma ‘scagiona’ Leao e Theo Hernandez

Conceicao è un fiume di rabbia dopo la sconfitta contro la Juve. Una sconfitta brutta per come è maturata nel secondo tempo, con il suo Milan sparito dal campo e incapace poi di reagire eccetto nei minuti conclusivi, a partita ormai chiusa: “Nel secondo tempo la Juventus ha avuto più voglia di vincere, più fame – le parole a ‘Dazn’ del tecnico rossonero – Potevamo prenderne anche un altro…”.

“Sono io il primo responsabile – ha aggiunto – ma il primo passo per vincere una partita è volerla vincere. Si dice manca benzina, ma che benzina… Stiamo a gennaio! Dobbiamo avere il frigo vuoto, avere più fame”.

Conceicao: “Il calo della ripresa è ingiustificabile”

“Ho allenato squadre piccole che a livello tecnico non erano un granché, ma avevano una fame incredibile – sottolinea il portoghese – Siamo al Milan e dobbiamo avere più voglia, per essere un giorno anche più orgogliosi di quello fatto. Soliti problemi? Sì, questo atteggiamento non è una cosa nuova, perché ho assistito a tutte le partite precedenti al mio arrivo. Sicuramente il calo della ripresa è ingiustificabile“.

“Leao e Theo Hernandez deludenti? Non possiamo prendercela sempre coi più esperti. Devo cambiare questa situazione”

Conceicao ‘scagiona’ Leao e Theo Hernandez, in sostanza i big della squadra che stasera hannp deluso, poiché “Non possiamo andare sempre addosso ai giocatori di più esperienza. Non dobbiamo mettere tutto il peso su di loro, anche gli altri non si possono nascondere. Io per primo devo cambiare questa situazione, mi prendo la responsabilità di cambiarla”, ha concluso.

Milan, ‘regalo’ Walker a Conceicao

Non solo dalla squadra, Conceicao si aspetta una svolta anche in chiave mercato. In arrivo Kyle Walker per aggiungere personalità ed esperienza alla difesa come a tutto il gruppo che, specie nei momenti di difficoltà, ha dimostrato di essere troppo molle.

“Tutti sanno che è un bel giocatore – ha detto Ibrahimovic su Walker prima di Juve-Milan – È un leader e un uomo spogliatoio. adesso stiamo verificando cosa è possibile e cosa no”. L’esperto difensore inglese dovrebbe approdare a Milanello in prestito oneroso più diritto di riscatto.