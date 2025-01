Castro e Odgaard ribaltano il Monza: il Bologna si avvicina alla zona Champions

Anticipo in Serie A: brianzoli in vantaggio con Maldini, la squadra di Italiano rimonta prima dell’intervallo e nella ripresa la chiude con Orsolini

Il Bologna batte 3-1 in rimonta il Monza al ‘Dall’Ara’ nel primo anticipo del sabato valido per la 21esima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Tre punti che rilanciano i felsinei prima dell’impegno di Champions contro il Borussia Dortmund.

A partire meglio sono i brianzoli di Bocchetti: dopo appena 4 minuti in vantaggio con Maldini che, lanciato in contropiede da Ciurria, è bravo a battere Ravaglia a tu per tu col portiere. Già a metà del primo tempo, però, arriva il pareggio dei padroni di casa: cross dalla di Orsolini e inzuccata vincente di Castro. A dieci minuti dall’intervallo gli uomini di Italiano la ribaltano con il gran sinistro di Odgaard che si insacca all’angolo basso dove Turati non può proprio arrivare. Nella ripresa i brianzoli, che nel frattempo avevano perso Bondo per infortunio in mediana, non riescono a reagire. Ne approfitta allora il Bologna che chiude la partita con una ventina di minuti di anticipo.

Bologna-Monza 3-1: cronaca e tabellino

A mettere il sigillo sulla vittoria rossoblu ci ha pensato Orsolini, pescato sul secondo palo dal neo entrato Lykogiannis: controllo e tiro di sinistro a pochi metri da Turati che non ha scampo. Un successo che permette agli emiliani di scavalcare almeno momentaneamente Fiorentina e Milan, portandosi al sesto posto a soli 3 punti dalla Lazio quarta. I biancorossi, invece, non riescono a dare seguito alla vittoria sulla Fiorentina e restano in ultima posizione alla vigilia dei due scontri diretti contro il Genoa e il Verona.

Marcatori: Maldini (M) 4′, Castro (B) 22′, Odgaard (B) 34′, Orsolini (B) 69′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter** 44, Atalanta 43, Lazio 36, Juventus 34; Bologna 33; Fiorentina** 32; Milan** 31; Roma* 27; Udinese 26; Genoa* 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 13.

*una partita in più

**una partita in meno

PROGRAMMA 21ESIMA GIORNATA

Roma-Genoa 3-1 (giocata ieri)

Juventus-Milan ore 18

Atalanta-Napoli ore 20.45

Fiorentina-Torino domani ore 12.30

Cagliari-Lecce domani ore 15

Parma-Venezia domani ore 15

Verona-Lazio domani ore 18

Inter-Empoli domani ore 20.45

Como-Udinese lunedì ore 20.45