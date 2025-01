Atalanta-Juve, secondo round: è già fuori squadra

Dal campo al calciomercato con la nuova sfida tra nerazzurri e bianconeri, avversari martedì sera al ‘Gewiss Stadium’

Atalanta-Juve, pronto il secondo round. Dal campo al calciomercato è davvero un attimo e non sarebbe la prima volta. I rapporti tra i due club erano ottimi, per non dire eccellenti fino alla scorsa estate e cioè al ‘caso’ Koopmeiners. Ma i soldi, molto spesso, aggiustano tutto. E l’Atalanta, di soldi, ne incasserà parecchi per il tuttocampista olandese.

Venendo al presente, ovvero al mercato attuale, Atalanta e Juve si stanno sfidando per un calciatore ai margini della propria squadra. Anzi, del tutto fuori dal progetto. Non diciamo fuori rosa perché eccessivo, ma sicuramente tra gli esuberi. Parliamo di Axel Disasi, nazionale francese in uscita dal Chelsea.

Atalanta-Juve, dal campo al calciomercato: sfida per Disasi

Sia l’Atalanta che la Juve sono a caccia di un centrale. Entrambe per colmare il vuoto lasciato dagli infortuni, rispettivamente di Kossounou e Gleison Bremer. ‘Footmercato’ dà Giuntoli e soci più avanti per il difensore esploso al Monaco ma che a Londra, in quel ginepraio di calciatori, non è riuscito a confermarsi.

Disasi, la Juve spinge: offerta di prestito al Chelsea

Per il sito tematico transalpino, la Juventus sta spingendo molto sul fronte Disasi. Sul tavolo una proposta di prestito fino a giugno, senza escludere la possibilità di un inserimento di una opzione d’acquisto. Per ora l’Atalanta come altri club sono dietro, ma la situazione è piuttosto fluida e, dunque, potenzialmente mutevole da un momento all’altro.

La Juve ha aperto il file Disasi dopo che è tramontata la pista Araujo, col centrale uruguaiano convinto a restare al Barcellona dal Ds Deco. E per le vecchie/nuove difficoltà nel prendere Hancko in questa sessione: il Feyenoord continua a fare muro. Idem il Benfica per Antonio Silva. Uno spiraglio può rimanere aperto per Tomori, anche se i problemi fisici di Thiaw non facilita le cose. Sullo sfondo c’è infine Danso, nei radar pure della stessa Atalanta. Con Giuntoli, poi, va sempre messo in conto un Mister X, ovvero un nome a sorpresa fin qui mai venuto alla luce.