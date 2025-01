Atalanta, Gasperini mastica amaro: “Noi superiori al Napoli. Mai pensato allo Scudetto”

L’allenatore dell’Atalanta esce rammaricato dal Gewiss Stadium, dopo il 2-3 subito contro gli Azzurri: le parole del mister dopo la sconfitta

Nel post gara di Atalanta-Napoli, mister Gasperini commenta la sconfitta e sottolinea la superiorità della sua squadra nei confronti degli azzurri. Quasi non accetta la sconfitta per come hanno giocato i suoi ragazzi, autori di una buona prestazioni, ma colpevoli di qualche errore pagato a caro prezzo.

Il tecnico bergamasco a DAZN commenta: “Penso che siamo stati superiori al Napoli, perciò siamo rammaricati dalla sconfitta. Però quando incontri squadre così forti, non puoi fare regali. Li paghi. Questa partita ci dà forza, usciamo più determinati”.

Gasperini: “Atalanta, che percorso. Voi parlate di Scudetto”

In merito all’obiettivo Scudetto, evidentemente sfumato con questa sconfitta casalinga, Gasperini premette che non è stato mai un vero obiettivo per la sua Atalanta: “Non abbiamo mai pensato allo Scudetto, ma continueremo a giocare. I ragazzi hanno fatto un percorso straordinario e l’essere distaccati dallo Scudetto non deve penalizzarli”. Poi si scalda: “Parlate di Scudetto, delle otto posizioni, come se il resto fosse minimo. E’ un modo per non parlare di calcio, solo un modo per porre gli obiettivi. Godetevi le partite, abbiamo fatto una bella prestazione e Martedì abbiamo la Champions, possiamo qualificarci con una giornata in anticipo al prossimo turno”.

Sulla prestazione dei singoli, l’allenatore della Dea non penalizza nessuno dei ragazzi: “Carnesecchi forse non ha fatto una gran partita, perché è stato poco impegnato. Ma tutti hanno giocato bene. Ci sono state altre gare in cui abbiamo avuto un pizzico di fortuna in più. Oggi usciamo dal campo con 0 punti, contro una squadra molto forte”.

L’Atalanta tornerà a giocare in Champions martedì 21 gennaio contro lo Sturm Graz. Una vittoria sarebbe di importanza epocale. Poi ci sarà il match contro il Como, senza Hien squalificato per somma di ammonizioni.