Quattro colpi per la Juventus: Motta ne lascia uno fuori dalla lista Champions

La Juve deve risolvere la grana Kolo Muani e intanto uno dei nuovi acquisti dovrà restare fuori dalla massima competizione europea

La Juventus ospita il Milan questo pomeriggio nel big match di campionato, ma a tenere banco alla Continassa è anche il mercato e il caso Kolo Muani.

Una svista burocratica del Paris Saint-Germain ha fatto slittare al momento il tesseramento dell’attaccante francese, che non potrà quindi essere convocato per la sfida dell’Allianz Stadium contro i rossoneri. Il PSG deve sistemare la situazione relativa ai prestiti e richiamare o cedere a titolo definitivo uno dei giocatori che attualmente fanno parte della lista. L’affare però non è in discussione e verrà presto ufficializzato, con Thiago Motta però che non potrà contare su Kolo Muani neanche nella prossima gara di Champions League nella tana del Bruges.

Juventus, Alberto Costa primo indiziato a restare fuori dalla lista Uefa

I nuovi acquisti infatti potranno essere inseriti nell’elenco Uefa a partire dalla prossima fase, che per la Juve potrebbero essere i playoff a febbraio o gli ottavi in caso di qualificazione diretta tra le prime otto.

Una questione da tenere sotto osservazione comunque in casa bianconera, visto che la ‘Vecchia Signora’ come tutte le altre squadre potrà inserire un massimo di tre nuovi giocatori nella lista per la fase a eliminazione diretta della Champions. La Juve dopo Alberto Costa e Kolo Muani potrebbe rinforzare la rosa con un altro paio di acquisti in difesa, specialmente se si concretizzerà la partenza verso il Manchester City di Cambiaso. Thiago Motta potrebbe così avere a disposizione quattro volti nuovi e uno di questi necessariamente dovrà restare fuori dall’elenco che i bianconeri consegneranno alla Uefa.

A rischiare in questo caso sarebbe uno dei difensori e nello specifico il neo acquisto Alberto Costa, che intanto sarà subito convocato da Motta per la sfida di campionato contro il Milan. Vista la coperta corta nel reparto difensivo, il tecnico bianconero potrebbe preferire l’inserimento dei nuovi tasselli al centro della difesa, lasciando quindi fuori il giovane terzino portoghese.