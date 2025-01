Deulofeu saluta l’Udinese: “Relazione e rapporto rimangono speciali”

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club friulano e l’attaccante hanno fornito aggiornamenti importanti su quanto successo negli ultimi mesi

Dopo l’annuncio con il quale lo scorso giugno aveva comunicato il suo momentaneo addio all’Udinese, Deulofeu è uscito nuovamente allo scoperto. Lo ha fatto con la naturalezza e la trasparenza che non gli sono mai mancate anche nei momenti più difficili, dopo il grave infortunio dal quale non ha ancora recuperato. L’attaccante spagnolo ha dunque reso noto l’accordo trovato con l’Udinese per la rescissione del contratto.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Deulofeu ha rievocato le tappe più difficili affrontate negli ultimi due anni: “Ho vissuto un brutto periodo, due anni fa mi sono rotto il crociato contro il Napoli ma ho recuperato e ho potuto giocare con il crociato rotto contro la Sampdoria. La brutta notizia è arrivata dopo quella partita quando ho saputo di dovermi operare. Sto lottando da due anni contro una cosa quasi al di là della biologia“.

Deulofeu e l’Udinese si dicono addio: il saluto dell’attaccante

Il dolore per quanto subito, la voglia di reagire ma anche la consapevolezza di aver trovato il momento giusto per dirsi (almeno per il momento) addio. Nello svelare la scelta concordata con il club di rescindere il contratto che lo legava all’Udinese, l’attaccante spagnolo racconta la vicinanza mostrata nei suoi confronti dal club bianconeri, che lo ha sostenuto e aspettato, restandogli sempre accanto.

E così, prima di annunciare l’intesa raggiunta per la rescissione del contratto, Deulofeu ha lasciato socchiusa una porta al ritorno nel mondo del calcio, in maglia Udinese: “Abbiamo trovato un accordo per finire il contratto; tuttavia la relazione e il supporto rimangono speciali“. Ancora, Deulofeu: “Nel caso in cui tornassi a giocare un giorno, non ho dubbi che sarà con questa maglia, per questa gente che mi hanno sempre aiutato”.