Milan: per Thiaw c’è lesione, la verità su Pulisic e Morata

Le ultime sulle condizioni fisiche dei tre calciatori che hanno lasciato il campo, durante la sfida contro il Como, per infortunio

I tanti attesi esiti degli esami sono arrivati. In casa Milan c’era apprensione in merito alle condizioni fisiche di Malick Thiaw, Christian Pulisic e Alvaro Morata, che hanno lasciato il campo, contro il Como, per dei problemi muscolari.

Per quanto riguarda il centrale tedesco, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Si sottoporrà a nuovi controlli fra 7-10 giorni.

Arrivano, invece, buone notizie per quanto riguarda l’americano e l’attaccante spagnolo, che hanno accusato solamente un affaticamento muscolare durante la partita di ieri, per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari. Il numero sette, chiaramente, non ci sarà contro la Juventus, per via della squalifica, che scatterà dopo il giallo rimediato nel corso della partita di ieri sera.

Non è da escludere, invece, la presenza di Pulisic a Torino: il numero undici è in forte dubbio, ma le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Il Milan non ha alcuna intenzione di correre rischi, essendo reduce da infortunio. I prossimi due allenamenti saranno così decisivi per capire se potrà esserci almeno per la panchina.

Milan, Conceicao pensa alla Juventus: il punto della situazione

Il Milan può comunque tirare un sospiro di sollievo per il numero undici, così come per Alvaro Morata. Ieri sera per l’americano le sensazioni non erano per nulla positive.

Sarebbe stata una tegola davvero pesante visto che il Milan attualmente non può contare su Samu Chukwueze, oltre che su Ruben Loftus-Cheek. C’è inoltre da capire cosa succederà con Noah Okafor, rientrato a Milano dopo la bocciatura da parte del Lipsia. Per quanto riguarda la formazione anti Juventus, Conceicao potrebbe sostituire Pulisic con Jimenez e Morata con Tammy Abraham. Per quanto riguarda la difesa, invece, al centro si rivedrà la coppia formata da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.