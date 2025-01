Dal volo a Dusseldorf al colpo Rashford: ore calde in Casa Milan

Le ultime sul mercato rossonero. Le attenzioni sono puntate sul giocatore del Manchester United, ma non solo: il punto della situazione

E’ una giornata calda quella che sta vivendo il Milan. Una giornata che può rivelarsi produttiva per il calciomercato. Sergio Conceicao, che ha perso Malick Thiaw per infortunio e spera di recuperare Christian Pulisic per la Juventus, si augura di avere dei rinforzi il prima possibile.

La coperta è corta un po’ in tutti i reparti, ma in queste ore qualcosa si sta muovendo. Il focus, chiaramente, è su Marcus Rashford. Questa, per molti, è la giornata della svolta, quella in cui può arrivare il via libera all’affondo finale da parte del Diavolo. L’agente dell’attaccante dopo aver parlato con il Manchester United dovrĂ riferire al Milan per capire se l’affare può davvero decollare. Zlatan Ibrahimovic ci crede, tanto da uscire allo scoperto nonostante le tante difficoltĂ : la prima è chiaramente quella legata allo stipendio da 20 milioni lordi, che i rossoneri non vogliono pagare per intero. Serve, poi, che i Red Devils concedano il via libera al prestito. C’è, inoltre, da fare i conti con i club che hanno manifestato interesse nel prenderlo. L’agente e fratello di Rashford non ha certo parlato solo con il Milan, offrendo il proprio assistito al Barcellona, al Borussia Dortmund, oltre che alla Juventus. Arsenal, Newcastle e West Ham hanno effettuato dei sondaggi, ma dall’Inghilterra sono certi che Rashford abbia scelto il Milan.

Milan, Moncada e Furlani in Germania

Non solo Marcus Rashford però. La notizia del viaggio a Dusseldorf di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sta facendo tanto scalpore.

A confermare il volo in Germania, ai microfoni di Zona Rossonera, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è stato Marco Guidi. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha voluto precisare che non si tratterebbe di un viaggio di mercato. Una versione alla quale lo stesso giornalista fatica, però, a credere. Si attendono, dunque, sviluppi in merito.

Nel frattempo si prova ad ipotizzare quali potrebbero essere gli obiettivi di mercato del Milan dalle parti di Dusseldorf. I tifosi si sono così scatenati. La Germania d’altronde è uno dei mercati più attenzionati dal Direttore tecnico del Diavolo. Occhi puntati su Almugera Kabar del Borussia, ma anche Leverkusen, così come Eindhoven non è così lontana.