Sconfitta ed esonero, Thiago Motta al capolinea: “Giuntoli chiama il sostituto”

La Juventus potrebbe cambiare guida tecnica qualora arrivasse una sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta. C’è già il nome del nuovo allenatore

La Juventus è l’unica squadra imbattuta in Serie A, ma il dodicesimo pareggio in diciannove partite del massimo campionato non è andato giù al popolo bianconero, che vede la vetta sempre più lontana.

Il quinto posto in classifica non può chiaramente piacere nemmeno ad una dirigenza che ha investito diversi milioni di euro per mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa completamente rivoluzionata e rafforzata rispetto allo scorso anno. La rosa, in realtà , sta mostrando più di una lacuna, ma non può essere ignorato il fatto che si sia speso tanto per far cambiare volto al centrocampo, con gli innesti di importanti e cari di Koopmeiners, Thuram e Douglas Luiz. Allo stesso tempo è stato rafforzato anche l’attacco con gli acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao.

La stagione, però, fatica a decollare e l’infortunio di Bremer ha complicato ancor di più i piani della Juventus e del suo tecnico. Proprio Thiago Motta nell’ultimo periodo è finito nel mirino della critica.

Calciomercato Juventus, Thiago Motta a rischio: parla Ravezzani

L’allenatore del miracolo Bologna non c’è più e deve fare i conti con chi lo vorrebbe già lontano da Torino. Le voci si stanno insinuando sempre più tra i corridoi della Continassa.

Ad affermarlo è anche Matteo Zorloni, intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24: “Ci sono voci su un possibile esonero di Thiago Motta e come sostituto il nome è quello di Roberto Mancini, il quale sarebbe disponibile”, ha affermato Zorloni.

Poi Fabio Ravezzani ha aggiunto: “Ci sono dei problemi nello spogliatoio. Motta non ha mai trovato un’identità e un undici di base. Se perde a Bergamo magari arriva la telefonata a Giuntoli: ‘Che facciamo, continuiamo così?’. Mancini vuole rilanciarsi, gli puoi dire ‘qua ci sono tre milioni e mezzo…”. Mancini, dunque, dopo l’avventura come commissario tecnico prima della Nazionale italiana, poi di quella dell’Arabia Saudita è pronto a rimettersi in gioco in una squadra di club.