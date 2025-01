Caso Kvaratskhelia, attacco al Napoli: “Mancanza di rispetto” | ESCLUSIVO

In casa azzurra tiene banco la vicenda legata all’attaccante georgiano e arriva il pesante attacco al club partenopeo

Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. È questa la bomba che ha stravolto il calciomercato di gennaio con l’affare che si avvicina sempre di più alla conclusione.

Il georgiano è pronto a trasferirsi sotto la Torre Eiffel dopo aver chiesto la cessione al Napoli, come ammesso dallo stesso Conte. Di questo ha parlato, nel corso di Ti Amo Calciomercato in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, la giornalista Salome Kharatishvili che ha usato parole dure nei confronti del club del presidente De Laurentiis.

“Nessuno si aspettava che la vicenda Kvara si chiudesse a gennaio, sicuramente sono successe delle cose che lo hanno costretto ad una scelta così drastica. Evidentemente è successo qualcosa che ora non ci dice nessuno – le sue dichiarazioni – . Kvara non aveva nessuna intenzione di andare via e la storia dello stipendio sicuramente ha influenzato. Dicono che è un mercenario, ma è una cosa assolutamente fuori luogo”.

La Kharatishvili quindi prosegue: “Kvara non va via per soldi, ma per una mancanza di rispetto, magari si è stancato un po’ delle cose e ci piace dare la colpa a lui perché non parla”.

Napoli, caso Kvaratskhelia: “Si sono comportati male con lui”

Nel corso del suo intervento, la giornalista ha continuato a prendere le difese del calciatore e ad accusare il Napoli di non aver avuto il giusto atteggiamento.

“Kvara non voleva andare via, si trovava benissimo, però è difficile da spiegare. Si sono comportati male con lui. Secondo me, doveva andare via ad agosto, ma Conte ha insistito per trattenerlo. Capisco le sue parole – dice in riferimento alle recenti dichiarazioni dell’allenatore – ma cerchiamo di proteggere i giocatori da cose che vanno solo al vantaggio di De Laurentiis. Tra l’altro in questi anni gli ha sempre dato uno stipendio inadeguato, ha sempre risparmiato con Kvaratskhelia.

Parole alle quali aggiunge: “Kvara aveva tutto il diritto di decidere per la sua vita, ma sembrava il contrario al Napoli“. Chiuso l’argomento relativo al 77 azzurro, la Kharatishvili dice la sua su un altro georgiano che milita in Serie A, Goglichidze, difensore dell’Empoli sulle cui tracce si sono mosse Juve e Milan: “È già pronto per una big” il parere positivo della giornalista.