Monza-Fiorentina resta al buio, tifosi contro DAZN: cosa sta succedendo

Problemi durante la visione del posticipo della ventesima giornata di Serie A: la piattaforma streaming finisce nel mirino

Problemi durante Monza-Fiorentina, posticipo del lunedì della ventesima giornata di Serie A. Le squadre di Bocchetti e Palladino si affrontano per rilanciarsi: i brianzoli devono provare a fare punti per non spegnere definitivamente le speranze salvezza, i toscani per restare aggrappati al treno Champions.

Sui social l’inizio del match è stato però caratterizzato dalle proteste dei tifosi contro DAZN: numerosi le segnalazioni di problemi per la visione del monday night del massimo campionato italiano. In tanto hanno lamentato l’impossibilità di assistere al match, qualcuno ha cercato conforto nel fatto che non fosse soltanto un problema del proprio dispositivo.

Grazie DAZN anche stasera si vede domani — Topastrofly (@topastrofly) January 13, 2025

@DAZN_help_ ieri non sono riuscito a vedere Bologna Roma..stasera non riesco con Monza fiorentina..servizio pessimo e inqualificabile — Enrico Natalini (@EnricoNata9883) January 13, 2025

Qualcuno sa cosa vuol dire dazn pic.twitter.com/qbRYhLjN92 — Max (@Maxsebba) January 13, 2025

@DAZN_IT siete incommentabili, c’è l’audio ma non le immagini — tafferugli (@romeobianchini) January 13, 2025

Ci sono altri a cui non va #DAZN ? pic.twitter.com/qMUoIZHErg — Cosimo Santoro (@mirosantoro) January 13, 2025

Monza-Fiorentina, problemi su DAZN: tifosi furiosi

Nei tweet raccolti si nota il malcontento di chi sta provando a guardare il match che chiude la ventesima giornata di Serie A senza riuscirci.

Diversi i problemi segnalati: da chi non riesce proprio ad accedere all’app a chi, invece, può solo ascoltare l’audio ma non vedere le immagini. Infine, c’è anche chi mostra una schermata con una scritta in diverse lingue in cui si parla di un problema nell’aprire l’applicazione e si invita gli utenti a riprovare in un secondo momento.

Grande il disappunto ovviamente da parte degli utenti coinvolti dalla problematica che hanno protestato sui social contro DAZN.