Juve, “Osimhen al posto di Vlahovic” e non solo: una stella per reparto

I bianconeri a caccia di rinforzi e dalla discussione di ieri sera arriva una suggestione super con un acquisto per reparto di livello top

La Juventus continua a stentare in maniera ormai atavica, così come sono i pareggi in questa stagione. Ormai 14 su 27 gare, ovvero più della metà delle partite giocate. Uno score raggiunto dopo l’ennesima ‘X’, nel derby contro il Torino che ha alimentato le polemiche su Thiago Motta in primis e su un mercato forse non così completo come tanti pensavano in estate.

Anche perché più di un nuovo acquisto sta trovando difficoltà a esprimersi al top, in primis Douglas Luiz e Koopmeiners che sono anche i giocatori di gran lunga più costosi. Insieme al tecnico e al solito Vlahovic, che però con i granata era out, sotto la lente da qualche tempo è finito pure Giuntoli. Il mercato è in corso, di acquisti però non se ne sono ancora visti e Thiago Motta li aspetta con enorme impazienza. Perché ai bianconeri servono urgentemente almeno due difensori, sia al centro che sulla fascia, e una punta che faccia riposare il serbo e si alterni con lui.

Nella puntata di ieri sera di ‘Pressing’ su Italia Uno si è parlato molto di mercato e di cosa hanno bisogno le singole squadre. Il nome più vicino alla Juve adesso è Alberto Costa, terzino portoghese che difficilmente potrà però cambiare volto alla squadra. È quello che sottolinea Zazzaroni: “È una questione di livelli”. Massimo Mauro interviene e chiude la questione in maniera netta: “La squadra cambierebbe con Tonali, Osimhen e Araujo”.

Juve, Mauro a Vlahovic: “Al suo posto chiederei di essere ceduto. Motta ci faccia un seminario”

Giuntoli e Motta sono sotto osservazione visti i risultati che latitano e le difficoltà oggettive generate da un mercato incompleto. E poi la questione è relativa pure alle caratteristiche dei giocatori che servono al tecnico, in particolare l’attaccante: un centravanti tipico o uno di manovra? Vlahovic (Osimhen, come avanza Mauro) o Zirkzee?

Nel corso di ‘Pressing’ l’opinionista ed ex calciatore bianconero parla così: “I tifosi e la società si aspettano da Giuntoli il lavoro che ha fatto al Napoli, dove è riuscito in qualche anno con Sarri e Spalletti, con giocatori che non conoscevamo diventati bravi grazie all’allenatore, fino a vincere lo scudetto in maniera straordinaria. Potrebbe rifarlo alla Juve, ma Motta deve sapere che non si può stare a 14 punti dalla prima. Però ora è così, certo con diversi infortuni Bremer su tutti, ma chi glielo dice all’allenatore che Osimhen è centravanti? Thiago Motta ha bisogno di un centravanti sì o no? Da come ha trattato Vlahovic, io ho detto che avrei chiesto di esser ceduto. Perché quando la squadra è in difficoltà e la squadra perde 1-0 lui toglie il centravanti. Allora serve che ci faccia un seminario sul ruolo del centravanti secondo lui, dico sul serio. Così non lo mette nelle condizioni ideali per esprimersi”.