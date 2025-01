Inter, altra tegola per Inzaghi: anche lui salta la trasferta di Bologna

I nerazzurri dovranno rinunciare a un titolarissimo a centrocampo, con Calhanoglu non ancora certo del rientro: la situazione

Momento importantissimo nella stagione dell’Inter, che dopo la batosta in Supercoppa è tornata subito alla vittoria in casa del Venezia, anche se non senza rischi e polemiche. Ad esempio il mani di Zielinski e l’occasione nel recupero per la squadra di Di Francesco che spreca. Tre punti comunque fondamentali per la corsa scudetto, visto che poi poche ore dopo il Napoli ha vinto nuovamente in casa col Verona mentre l’Atalanta invece si è fermata a Udine.

Ma questa è una settimana che può rivelarsi cruciale e favorevole ai nerazzurri. Mercoledì sera infatti la squadra di Inzaghi recupererà la 19esima giornata di campionato, quella saltata per l’impegno in Arabia Saudita, in casa del Bologna mentre l’Atalanta ospiterà la Juventus. Due partite difficilissime, ma la Dea ha qualche problema in difesa e in alcune partite negli ultimi tempi ha un po’ deluso. C’è poi subito il weekend che mette sul piatto un turno sulla carta parecchio favorevole ai nerazzurri: sabato sarà scontro al vertice tra Atalanta e Napoli, domenica invece a San Siro arriverà l’Empoli. Può essere un’occasione ghiottissima per rubare punti a una delle due dirette concorrenti oppure a entrambe. Ma anche Inzaghi dovrà comunque gestire qualche infortunio di troppo, a cui si è aggiunto Mkhitaryan.

Infortunio Mkhitaryan: out per Bologna-Inter

Contro il Bologna, l’Inter dovrà rinunciare di sicuro a quattro giocatori, ma anche altri sono in dubbio o comunque di certo non al meglio. L’ultimo in ordine di tempo è Henrikh Mkhitaryan, che si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami – annuncia il club nerazzurro – non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.

Ciò vuol dire che in ogni caso l’armeno, dopo Venezia, salterà sicuramente anche la trasferta di Bologna. Poi per l’Empoli si vedrà, ma Inzaghi in ogni caso non rischierà. Al Dall’Ara mercoledì mancheranno sicuramente anche Bisseck, Correa e Di Gennaro. Restano poi dei dubbi sulle condizioni di altri giocatori molto importanti come Acerbi e Calhanoglu. Il difensore italiano dovrebbe rientrare tra i convocati, ma potrebbe comunque partire dalla panchina sfruttando il rientro di Pavard, entrato nel finale al Penzo. Il turco invece è da considerarsi ancora in dubbio.