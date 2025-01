Frattesi al posto di Koopmeiners: “Titolare fisso nella Juventus”

Tiene banco all’Inter il futuro del centrocampista della Nazionale, che ha chiesto maggiore spazio al tecnico Inzaghi

L’Inter si interroga sul futuro di Davide Frattesi, ma almeno a parole non ha intenzione di privarsi del giocatore in questa finestra invernale del mercato.

Sul nazionale azzurro c’è la corte soprattutto della Roma, oltre all’interesse di Napoli, Juventus e di alcuni club inglesi. Il presidente Marotta ha allontanato però la cessione di Frattesi: “Non ha chiesto di andare via”, le parole del numero uno di Viale della Liberazione a margine del match di Venezia. Dopo la sofferta vittoria in Laguna ha preso la parola sull’argomento anche il tecnico Inzaghi: “Non ho litigato con Davide, è dentro il progetto e conto su di lui”.

La Roma però non mollerà la presa e nei prossimi giorni proverà a trovare l’incastro giusto per riportare nella capitale il giocatore, puntando sulla sua voglia di cambiare aria per trovare maggiore spazio. L’Inter chiude almeno 40 milioni di euro per lasciare partire Frattesi, con il sodalizio giallorosso che ha messo sul piatto Cristante per abbassare l’esborso economico.

Calciomercato Inter, Bergomi e l’addio di Frattesi: “Con Inzaghi può giocare solo al posto di Barella”

Sul conto di Frattesi è intervenuto Luca Marchegiani: “Non è il giocatore giusto per l’Inter. Frattesi nella Juve sarebbe titolare fisso nella posizione dove sta giocando Koopmeiners. Secondo me è giusto che prima o poi vada in un’altra squadra”, sottolinea l’ex portiere a ‘Sky Sport’.

Anche una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi si è soffermato sul futuro di Frattesi: “Sono d’accordo, è adatto per la posizione dove sta giocando Koopmeiners nella Juventus. L’Inter è una squadra che controlla, è una squadra di palleggio. L’Inter non gioca in verticale, lui non è quel tipo di giocatore. E Inzaghi a sinistra non lo vede, lui può giocare solo al posto di Barella“. Infine, ecco il pensiero di Paolo Di Canio: “Pellegrini-Frattesi è uno scambio che sarebbe adeguato per entrambe le squadre a livello di caratteristiche. Pellegrini può fare bene nell’Inter, mentre Frattesi con i suoi inserimenti è adatto per il tipo di gioco che sviluppa la Roma“.