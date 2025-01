DIRETTA Serie A, Monza-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A col monday night tra il Monza e la Fiorentina

Dopo le gare giocate tra venerdì e domenica, va in scena l’ultima partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A: in campo il fanalino di coda Monza e la Fiorentina.

I padroni di casa, guidati in panchina da Salvatore Bocchetti, sono reduci dalla sconfitta interna patita contro il Cagliari di Davide Nicola, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. I brianzoli hanno necessità di tornare a conquistare punti per non perdere ulteriore terreno dal quartultimo posto in classifica, attualmente distante nove lunghezze. La vittoria manca dal 21 ottobre scorso: 3-0 sul campo del Verona di Paolo Zanetti. Di contro, i viola dell’allenatore Raffaele Palladino, ex della partita, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Napoli capolista di Antonio Conte, mentre gli ultimi tre punti sono stati conquistati l’8 dicembre scorso contro il Cagliari. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-FIORENTINA

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; Djuric. All. Bocchetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 47; Inter ** 43, Atalanta* 42; Lazio 36; Juventus* 33; Fiorentina ** 32; Bologna 29**; Milan ** 28; Udinese 26; Roma 24, Genoa 23; Torino 22; Empoli e Lecce 20; Como *, Parma e Verona 19; Cagliari 18; Venezia 14; Monza* 10.

una partita in meno *

due partite in meno **

ARBITRO: Federico Dionisi (Sezione L’Aquila)

PROSSIMI IMPEGNI

Bologna-Monza, 18 gennaio 2025 ore 15

Fiorentina-Torino, 19 gennaio 2025 ore 12.30