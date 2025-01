Ping pong Inzaghi-Ranieri su Frattesi: “Non è successo nulla”

A stretto giro di posta sono arrivate prima le parole del tecnico dell’Inter e poi quelle del mister della Roma sul centrocampista nerazzurro

Uno dei profili che sta calamitando le maggiori attenzioni mediatiche in questo particolare frangente della sessione invernale di calciomercato è sicuramente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, che contro il Venezia ha avuto un paio di occasioni potenzialmente intriganti che non è stato in grado di capitalizzare, rappresenta il sogno di mercato della Roma.

Fino a questo momento, però, l’Inter non ha mostrato alcuna intenzione ad abbassare le proprie pretese, che si attestano per i giallorossi sui 45 milioni di euro. Soglia considerata troppo elevata dalla Roma, come confermato anche dalle parole di Claudio Ranieri. Intervistato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Bologna, il tecnico giallorosso ha infatti chiosato: “Frattesi? Non c’è niente di definito per quello che leggo. Logicamente non è possibile spendere tutti quei soldi”.

Calciomercato Roma e Inter, le parole di Ranieri e Inzaghi su Frattesi

Una presa di posizione importante quella di Ranieri, che evidenzia come non siano poche le tessere da incastrare in un mosaico ancora tutto da definire. Ad ogni modo, su uno degli argomenti più caldi in casa Inter, facendo seguito alle parole di Giuseppe Marotta, è intervenuto anche Simone Inzaghi.

Inserendosi nella scia ‘tracciata’ dal presidente nerazzurro, Inzaghi ha rimarcato la centralità nel progetto tecnico di Frattesi, smentendo sul nascere qualsiasi ipotesi di una rottura tra la parti: “Qualcuno ha detto di un litigio forte con Davide, ma non è successo nulla di tutto questo. Lo vedo allenarsi molto bene ogni giorno ed è stato sempre coinvolto nell’ultimo anno e mezzo, contribuendo ai risultati che poi abbiamo raggiunto”. Stando così le cose, staremo a vedere se i prossimi giorni potranno regalare nuovi capitoli ad una storia tutt’altro che definita in tutti i suoi aspetti.