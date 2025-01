Paura in Serie B, testa contro testa: esce in barella

Attimi di tensione nel campionato cadetto dopo uno scontro aereo: gioco fermo più di tre minuti e tecnico costretto alla sostituzione

Uno scontro aereo, tre minuti di stop e tanta paura prima della forzata uscita in barella e di un cambio forzato.

Paura nella sfida di Serie B del Rigamonti tra Brescia e Sampdoria. Attorno al decimo minuto della ripresa, con le squadre sull’1 a 1, Fabio Depaoli, capitano della formazione ospite, si è scontrato testa contro testa con il centrocampista della squadra di casa Patrick Nuamah. Uno scontro che ha spaventato e non poco tutti i presenti allo stadio. Su una palla alta all’altezza del centrocampo Depaoli ha staccato in alto assieme a Nuamah alla ricerca dell’impatto del pallone, ma, nel salto, le teste dei due calciatori si sono scontrate. Da lì la decisione del direttore di gara di fermare il gioco per permettere l’intervento dei soccorritori.

Brescia-Sampdoria, scontro aereo: Depaoli out in barella

L’arbitro Davide Massa ha deciso subito infatti di fischiare lo stop, con i sanitari che sono subito intervenuti per prestare gli opportuni soccorsi.

Ad avere la peggio è stato il capitano della Sampdoria, costretto ad uscire dal campo in barella con le mani in volto. Il gioco è rimasto fermo addirittura tre minuti. Leonardo Semplici, tecnico blucerchiato, è stato quindi costretto alla sostituzione. Al suo posto Pietro Beruatto, all’esordio stagionale con la maglia del Doria, arrivato dal Pisa nei giorni scorsi. Ad accertarsi delle condizioni di Depaoli anche il tecnico dei padroni di casa Pierpaolo Bisoli, che ha momentaneamente abbandonato la sua postazione per andare a salutare il calciatore e rivolgergli i migliori auguri.

Nelle prossime ore il capitano blucerchiato dovrà sottoporsi agli opportuni esami strumentali per valutare quelli che saranno i postumi dello scontro di gioco.