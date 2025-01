PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-INTER 0-1: Frattesi come nel derby, Sverko lotta contro due

Voti, top e flop della sfida andata in scena al ‘Penzo’ e valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A

Pagelle Venezia-Inter

VENEZIA

TOP Stankovic 6,5 – Tra i pali è difficile da superare, chiedere a Lautaro e Frattesi. Ennesima conferma che il talento c’è.

Idzes 5

TOP Sverko 7 – Lotta col fisico, quasi da solo, contro le due punte nerazzurre. Encomiabile.

Sagrado 5 / Dal 27′ Haps

Zampano 5,5 / Dall’88’ Gytkjaer s.v.

Busio 6,5

Nicolussi Caviglia 6,5 / Dall’88’ Conde s.v.

Doumbia 6 / Dal 70′ Bjarkason s.v.

FLOP Ellertsson 5 – Fatica ad arrestare Dumfries, inesistente a livello offensivo.

FLOP Oristanio 5 – Tanto fumo e poco arrosto. Non capisce dove poter far male l’Inter. / Dal 70′ Yeboah s.v.

Pohjanpalo 5

All. Di Francesco 6

INTER

Sommer 6,5

TOP Darmian 7,5 – Da difensore si fa trovare pronto in area del Venezia sulla respinta di Stankovic. Simbolo di un Inzaghismo purissimo. / Dal 76′ Pavard 6

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Dumfries 6,5

Barella 6,5 / Dall’83’ Dimarco s.v.

Asllani 6,5 / Dal 62′ FLOP Frattesi 5 – Si divora due occasioni da gol clamorose. Svagato come nel derby di Supercoppa. La testa è alla Roma?

FLOP Zielinski 5,5 – Compare e scompare dalla partita. Nel secondo tempo un po’ superficiale.

Carlos Augusto 6

Taremi 5,5 / Dal 62′ Thuram 5,5

TOP Lautaro Martinez 7 – È il giocatore che la difesa del Venezia ha sofferto di più. Si comincia a rivedere il ‘vero’ Lautaro, che a metà ripresa serve un pallone d’oro a Frattesi sprecato dalla mezz’ala. / Dal 76′ Arnautovic 5,5

All.Inzaghi 6,5

Arbitro Piccinini 6,5 – Partita tranquilla fino a dieci dal termine, quando protesta tutto lo stadio per il tocco col braccio di Zielinski in area di rigore, dopo essere intervenuto in scivolata. È un autogiocata, con il braccio del polacco in posizione naturale. Piccinini ha lasciato giocare e ha fatto bene.

Tabellino Venezia-Inter 0-1

MARCATORI: 15′ Darmian

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Sagrado (27′ Haps); Zampano (88′ Gytkjaer), Busio, Nicolussi Caviglia (88′ Conde, Doumbia, Ellertsson; Oristanio (70′ Yeboah), Pohjanpalo. All.: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries (76′ Pavard), Barella (83′ Dimarco), Asllani (62′ Frattesi), Zielinski, Carlos Augusto; Taremi (62′ Thuram), Lautaro Martinez (76′ Arnautovic). All.: Inzaghi

ARBITRO: Piccinini di Forlì

AMMONITI: Oristanio, Asllani, Zampano, Nicolussi Caviglia

SPETTATORI: 11.150