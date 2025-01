Milan e Roma non affondano: in Premier pagano la clausola | CM.IT

Dopo l’arrivo di Conceiçao, la dirigenza rossonera è molto attiva sul calciomercato di gennaio

La conquista della Supercoppa italiana e l’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao hanno dato una nuova linfa alla stagione del Milan, ma da qui a cancellare con un solo colpo di spugna tutti i problemi evidenziati dalla squadra rossonera nel girone d’andata ce ne corre. Al di là delle colpe della gestione Fonseca, la rosa milanista ha palesato delle lacune che la dirigenza proverà a colmare nel corso del calciomercato di gennaio.

Ormai da giorni vi aggiorniamo sulla trattativa Rashford, ma il reperimento di un nuovo attaccante non è sicuramente l’unico punto all’ordine del giorno in casa rossonera. Tra difesa e centrocampo, sono diversi i profili visionati dalla società lombarda che, tra concorrenza e paletti economici da rispettare, Moncada, Ibra e Furlani sono costretti a muoverci all’interno di un perimetro ben preciso.

Milan e Roma sempre più lontane: pagano la clausola di Mingueza

Per quanto riguarda le fasce, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei contatti tra rossoneri e Roma con gli agenti di Oscar Mingueza. I due club italiani, tuttavia, non hanno deciso di affondare il colpo in questa finestra di mercato, a differenza del Lipsia e, soprattutto, dell’Aston Villa. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, confermano che il difensore spagnolo ha già dato la disponibilità al trasferimento in Inghilterra e che il club di Birmingham si è detta pronta a pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

Monchi è stato ieri a Madrid per vedere da vicino sia l’ex Barcellona, sia il terzino destro del Rayo Vallecano, Ratiu. Proprio gli accordi esistenti tra Celta Vigo e Barça rappresentano al momento l’unico ostacolo per una fumata bianca definitiva. Il club catalano, infatti, vanta sia un diritto di riacquisto da 10 milioni di euro, sia il 50% sulla futura rivendita di Mingueza.