Frendrup rompe l’equilibrio: il Genoa vince lo scontro salvezza col Parma

Scontro salvezza fondamentale quello di oggi tra Genoa e Parma. Un gol di Frendrup vale tre punti pesantissimi per la squadra di Vieira

Pranzo domenicale a Marassi per i tifosi di Genoa e Parma con due squadre hanno dato vita ad uno scontro diretto per la zona salvezza risolto solamente da un lampo nella ripresa.

Le prime chance grosse della sfida sono a tinte rossoblù con Pinamonti prima e soprattutto Vasquez poi. Il messicano a metà frazione infatti spreca una doppia occasione trovando sulla sua strada prima Valeri e poi Suzuki. Fatica quindi complessivamente il Parma a rendersi pericoloso ed alzare il baricentro, lasciando al Genoa il sostanziale pallino del gioco.

Ad inizio ripresa ci prova timidamente Almqvist ma senza impensierire più di tanto Leali. Col passare dei minuti tornano quindi a premere i padroni di casa che con intraprendenza ed una dose di fortuna pescano il jolly da tre punti con Frendrup: destro forte e deviato quello del centrocampista rossoblù che scavalca Suzuki per l’1-0.

Un punteggio che da quel momento in poi non cambierà più per la gioia dei tifosi genoani che tornano a festeggiare una vittoria in casa in una corsa salvezza che si fa sempre più serrata.

Genoa-Parma 1-0

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby (78′ Masini), Badelj (44′ Kasa), Frendrup; Zanoli (83′ Sabelli), Pinamonti, Miretti (78′ Ekhator). All. Vieira.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh (59′ Hainaut), Valeri; Keita (’84 Haj Mohamed), Sohm, Almqvist (59′ Cancellieri) , Hernani (72′ Camara), Mihaila (72′ Man); Bonny. All. Pecchia.

MARCATORI: 65′ Frendrup (G)

AMMONITI: 4′ Badelj (G), 6′ Valenti (P), 36′ Hernani (P), 63′ Kasa (G), 74′ Delprato (P)

ARBITRO: Colombo di Como

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta 42; Inter** 40; Lazio*** 36; Juventus 33; Fiorentina* 32; Bologna** e Milan* 28; Udinese*** 26; Roma e Genoa*** 23; Torino*** 22; Empoli*** e Lecce*** 20; Como, Parma*** e Verona 19; Cagliari*** 18; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Genoa venerdì 17 gennaio ore 20.45; Parma-Venezia domenica 19 gennaio ore 15.