DIRETTA Serie A, Genoa-Parma: le formazioni UFFICIALI! | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i gialloblu di Pecchia in tempo reale

Il Genoa ospita il Parma a Marassi nel lunch match domenicale valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte i rossoblu di Patrick Vieira, che sono reduci dal pari esterno contro il Lecce, vanno a caccia del primo successo casalingo di questa stagione in cui hanno raccolto finora sei pareggi e quattro sconfitte. L’obiettivo del Grifone è quello di centrare tre punti per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Stesso discorso valido dall’altra parte per i gialloblu di Fabio Pecchia, che a loro volta vengono dal pareggio contro il Torino: una vittoria permetterebbe loro di operare il sorpasso in classifica sugli avversari odierni. La partita sarà visibile in tv così come in streaming su tablet, smartphone e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i liguri si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Pinamonti, mentre l’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre su questo campo risale a settembre del 2022 in Serie B quando finì con un pirotecnico pareggio 3-3. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Parma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Parma

GENOA (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti, Zanoli; Pinamonti. All. Vieira

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Almqvist, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 44; Atalanta 42; Inter** 40; Lazio*** 36; Juventus 33; Fiorentina* 32; Bologna** e Milan* 28; Udinese*** 26; Roma 23; Torino*** 22; Genoa, Empoli*** e Lecce*** 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari*** 18; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più

ARBITRO: Colombo di Como

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Genoa venerdì 17 gennaio ore 20.45; Parma-Venezia domenica 19 gennaio ore 15.