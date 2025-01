Trattativa in stand by e blitz Juve: Giuntoli può pareggiare l’offerta | CM.IT

Possibile sorpasso bianconero per uno dei protagonisti di questa sessione di gennaio. Ecco tutti i dettagli di Calciomercato.it

La prossima settimana potrebbe essere quella più calda per la Juventus. Le priorità sono due, il centrale e l’attaccante, con Araujo del Barcellona e Kolo Muani del Psg nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. Senza escludere altre piste, altri nomi e altri reparti.

Juventus, 12 milioni più bonus per Alberto Costa: così pareggia l’offerta del Brighton

La Juventus potrebbe infatti rinforzare anche la corsia destra. Nel mirino da qualche settimana c’è Alberto Costa, laterale del Vitoria Guimaraes. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club bianconero può pareggiare l’offerta del Brighton, che è di 12 milioni di euro più bonus. Il 21enne vorrebbe trasferirsi allo Sporting CP, mantenendo la parola data, ma la proposta dei biancoverdi è inferiore: circa 10 milioni più bonus.

Il Vitoria Guimaraes vuole ovviamente guadagnare il più possibile dalla cessione di Costa, per questo la Juve ha grandi possibilità di mettere le mani sul cartellino del classe 2003, qualora decidesse davvero di investire 12 milioni più bonus per lui già in questa finestra invernale.

Calciomercato Juventus, blitz per Alberto Costa: il terzino del Vitoria piace anche alla Roma

In tal caso il terzino difficilmente si opporrebbe al trasferimento a Torino, con buona pace dello Sporting, chiamato ad alzare l’offerta per provare ad avere la meglio sulla concorrenza inglese e bianconera. La trattativa adesso è ferma, in stand-by, e ciò può giocare a favore di Giuntoli. Alberto Costa piace molto pure alla Roma, che per la fascia destra ha messo gli occhi pure su Buchanan dell’Inter.

Costa è cresciuto nel Vitoria Guimaraes e di recente, cioè a metà ottobre scorso, ha rinnovato il contratto fino a giugno 2028. Pure per questo motivo il club lusitano non intende fare sconti sul prezzo, considerate anche le grandi prospettive del calciatore che quest’anno ha collezionato 20 presenze (totale di 1410′), siglato 1 gol e realizzato 3 assist. A meno di clamorose sorprese, la sua esperienza al Vitoria terminerà in questa finestra di riparazione.