“Ridimensionamento”: lapsus Giuntoli prima di Torino-Juve. Poi annuncio sul mercato

Il Football director bianconero prima del derby: “Percorso da zero, ma crediamo di poter tornare presto competitivi”

“Alla Juve sei sempre sotto esame”. Così Giuntoli prima del derby col Torino e sulle difficoltà della Juventus nella prima parte di questa stagione. Oggi l’undici di Thiago Motta non può permettersi un passo falso: “Siamo consci di aver fatto un percorso da zero, un ridimensionamento… no un ridimensionamento – il lapsus di Giuntoli – un percorso virtuoso anche dal punto di vista economico, ma crediamo che a breve potremo tornare ad essere competitivi”.

Calciomercato Juventus, Giuntoli: “Araujo e Kolo Muani calciatori bravi, ma…”

Al microfono di ‘Dazn’, il Football director ha anche risposto sul calciomercato della Juventus in questo gennaio: “La nostra strategia è rinforzarci in difesa e guardaci intorno se c’è qualche occasione negli altri reparti. Araujo e Kolo Muani? Sono dei calciatori bravi – si è sbilanciato Giuntoli – ma il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci siano novità positive. In generale forse sarebbe meglio avere giocatori che già conoscono la serie a, ma nel particolare non ci sono queste possibilità in Italia, quindi stiamo guardando all’estero”.

Da Araujo a Kolo Muani: il punto sul mercato in entrata della Juventus

Questo weekend o l’inizio della prossima settimana potrebbe essere davvero decisivo per il calciomercato bianconero. Per l’attaccante, con Kolo Muani in uscita dal PSG il nome più caldo anche se sul francese c’è la concorrenza inglese (Manchester United e Tottenham) e per il difensore. In tal senso ha preso quota da giorni il profilo di Araujo, ai margini del Barcellona.

Come scritto da Calciomercato.it due giorni fa, “La formula sulla quale si sta discutendo è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma la Juve dovrà attendere: non ci saranno sviluppi prima della finale della Supercoppa, in programma domenica 12 gennaio alle ore 20, contro i rivali storici del Real Madrid di Ancelotti. Molto dipenderà dalla pressione che eserciterà il calciatore per lasciare i catalani e, se non dovesse giocare neanche questa partita, questa potrebbe aumentare e diventare decisiva”.