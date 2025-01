“Pessimo rapporto con Thiago Motta”: giocatore Juve esce allo scoperto

Thiago Motta ai ferri corti con un calciatore bianconero, dichiarazioni forti che non lasciano dubbi

Ogni nuovo ciclo che si rispetti, nel mondo del calcio, può andare incontro a problemi fisiologici nel percorso di crescita. Per la Juventus, si sapeva delle incognite legate all’arrivo di Thiago Motta. Una avventura, quella dell’allenatore ex Bologna, che in bianconero per il momento non sta decollando.

Appena due sconfitte in 26 gare ufficiali, è vero, ma la metà di queste sono state pareggiate. Dunque, la Juventus si trova a rincorrere in classifica sia in campionato che in Champions League, sulla strada della qualificazione diretta agli ottavi. E ha già visto sfumare un possibile obiettivo stagionale, la Supercoppa italiana. Un computo complessivo che non entusiasma l’ambiente.

Si avvicina ormai il momento di gettare la maschera, per i bianconeri, per capire quali potranno essere le reali ambizioni. Il ciclo delle prossime gare sarà cruciale, Thiago Motta è chiamato a una serie di risultati importanti per tacitare i primi moti di scetticismo da parte della piazza. Nel frattempo, però, la sua squadra è alle prese non solo con un rendimento sul campo non impeccabile.

Thiago Motta, Danilo e la ‘vendetta’ del brasiliano: Juventus incastrata

I rapporti tesi tra Thiago Motta e Danilo non sono una novità, ma vengono confermati da quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Il brasiliano è fuori dai piani, ma non ci sta a subire il trattamento che il club gli sta riservando.

Danilo è un obiettivo conclamato del Napoli, ma per il momento non arriva il via libera bianconero. E il giocatore brasiliano intende rivalersi sulla società, come spiegato dal giornalista ‘Rai’ Ciro Venerato ai microfoni di ‘Televomero’. “L’entourage del brasiliano non ha preso bene il fatto che la Juve non voglia liberare Danilo prima della gara col Napoli il 25 gennaio – ha affermato Venerato – Se la decisione venisse confermata, da parte degli agenti del giocatore sarà inviata una lettera per il reintegro immediato in rosa. Nonostante i pessimi rapporti tra Danilo e Thiago Motta, secondo la legge la Juventus sarebbe costretta a ottemperare”. Questo, a prescindere dai successivi sviluppi.