“Indecente”: cacciato via dal Milan e super colpo sul mercato

Primo tempo complicato per il rossonero che è preso di mira dai tifosi: chiedono la sua cessione e un intervento importante sul mercato

Primo tempo con tanto possesso palla, ma pochi pericoli. Il Milan non sfonda contro la difesa del Cagliari e rischia anzi di capitolare, salvato soltanto da uno splendido intervento di Maignan su Felici.

I tifosi in particolare si sono scagliati contro Alvaro Morata: nessun dubbio sul contributo in fase di non possesso palla, ma il centravanti spagnolo manca proprio nel suo ruolo, fare gol. Nessun tiro in porta per l’ex Juventus e Atletico Madrid, completamente lontano dall’area avversaria, troppo preoccupato di dare una mano a centrocampisti e difensori, ma poco efficace quando si tratta di fare gol.

Milan-Cagliari, Morata bocciato: “Indecente”

Sui social si leggono tanti commenti contro l’attaccante rossonero, al quale si riconosce come unico merito quello di non far mancare mai il sostegno in fase difensiva.

Spero di essere smentito ma morata è l’ombra di una punta mah — Vale 🔴 ⚫️ (@valethepoet) January 11, 2025

Morata mediano top Basta lui a CC, avanti con l’attaccante sul mercato 💰 — M4rk (@M4rkPhilips) January 11, 2025

Morata è indecente cazzo ….. non avrei mai pensato di rimpainagere Giroud 40enne — Herald (@_nzoAlo_) January 11, 2025

Compriamo un attaccante e mettiamo morata mezzala su, veloci @acmilan — Paolo Cinaglia (@PCinaglia) January 11, 2025

Morata è più utile da mediano che da punta — Money Sball (@easymoneysball) January 11, 2025

Chi ha deciso di mettere morata al centro dell attacco andrebbe arrestato — Il Coincencaoiano (@Calelimitato) January 11, 2025

Morata è impresentabile — PinkWord🫶🏻 (@PinkWord22) January 11, 2025

Così sono tanti i tifosi che chiedono un ribaltone immediato: via lui e dentro Abraham. Questo per stasera, perché molti tifosi già progettano un affare sul calciomercato: rispedire in Spagna Morata e spendere un bel gruzzoletto per acquistare un grande bomber. Ma c’è anche chi intravede per lo spagnolo un futuro da centrocampista, qualcuno azzarda di arretrarlo come mezzala, poi ovviamente andrebbe completata la rosa con un vero bomber. Quello che, secondo i tifosi rossoneri, non è e non sarà mai Alvaro Morata.