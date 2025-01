DIRETTA Serie A, Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali LIVE

La sfida tra rossoneri e sardi chiude il programma del sabato della ventesima giornata di Serie A

Reduce dal trionfo in Supercoppa italiana contro gli acerrimi rivali dell’Inter, il Milan affronta il Cagliari nell’esordio da allenatore in Serie A di Sergio Conceiçao. Specializzatosi in rimonte incredibili sia contro i nerazzurri che contro la Juve, l’allenatore portoghese va a caccia del primo successo in campionato, nella prima giornata di ritorno.

Reduci da due pareggi consecutivi a San Siro (contro Genoa e Roma), i rossoneri faranno di tutto per non rispettare il vecchio adagio del “non c’è due senza tre”. Oltre a Okafor, promesso sposto del Lipsia, al lungo degente Florenzi e allo squalificato Emerson Royal, l’ex allenatore del Porto dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, vittima di una ricaduta, e di Chukwueze.

Tornata alla vittoria in casa del Monza dopo cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la squadra allenata da Davide Nicola proverà a vendere cara la pelle. Prima convocazione per il nuovo acquisto Caprile, mentre non fanno parte della lista dei convocati Mina e Luvumbo. A proposito di assenze, c’è da segnalare un nuovo forfait dell’arbitro Marchetti. Reduce dall’infortunio in Napoli-Venezia, il fischietto di Ostia Lido verrà sostituito da Fourneau, della sezione Roma1. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Cagliari e diffidati

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.. All. Nicola.

ARBITRO: Fourneau di Roma

DIFFIDATI: Fofana, Morata (M); Marin, Mina (C)

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Milan (14 gennaio ore 18.30, recupero 19esima giornata) e Cagliari-Lecce (19 gennaio ore 15)