DIRETTA Serie A, Empoli-Lecce 0-2: gol di Morente e Krstovic, Ismajli ko. Udinese-Atalanta 0-0 LIVE

Le sfide tra toscani e giallorossi e tra bianconeri e bergamaschi aprono il programma di sabato

Dopo le fatiche di supercoppa italiana, l’Atalanta torna a giocare in Serie A per riprendersi, almeno momentaneamente, la vetta della classifica in attesa di Napoli-Verona. Gian Piero Gasperini spera di poter cancellare le amarezze arabe con il ritorno alla vittoria in campionato dopo l’1-1 di due settimane fa in casa della Lazio.

La trasferta in terra friulana nasconda comunque delle insidie, visto che i bianconeri friulani sono imbattuti da tre giornate (vittoria a Firenze e pareggio contro Torino e Verona). Oltre all’infortunato di lungo corso Okoye, mister Kosta Runjaic dovrà sopperire alla pesante assenza di Lorenzo Lucca, squalificato dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione ricevuto contra gli scaligeri.

Allo stadio Castellani, Empoli e Lecce daranno vita ad uno sfida di fondamentale importanza nella lotta per non retrocedere. Marco Giampaolo torna in Toscana da ex e spera di vincere uno scontro diretto per la salvezza dopo aver pareggiato contro il Genoa (0-0) e perso contro il Como (0-2). La squadra di Roberto D’Aversa, dal canto suo, cerca un immediato riscatto casalingo dopo aver persa l’ultima sfida tra le mura amiche contro il Grifone. Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite, valide per la prima giornata di ritorno di Serie A.

Formazioni ufficiali Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

ARBITRO: Chiffi di Padova

DIFFIDATI: Cacace, Grassi e Pezzella (E); Rafia (L)

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Lecce (19 gennaio alle 15) e Inter-Empoli (19 gennaio alle 20.45)

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Bravo, Thauvin. All. Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere.All. Gasperini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

DIFFIDATI: Ehizibue, Giannetti, Karlstrom (U); Hien e Zaniolo (A)

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Juventus (14 gennaio alle 18.30) e Como-Udinese (20 gennaio alle 20.45)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta* 41; Inter** 40; Lazio*** 36; Fiorentina* e Juventus* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 25; Roma 23; Torino 21; Genoa e Empoli 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari e Lecce 17; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più