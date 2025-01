DIRETTA Serie A, derby Torino-Juventus 0-1: Yildiz show, la sblocca subito. Male Milinkovic LIVE

L’attesa è finita: è tutto pronto per la stracittadina tra granata e bianconeri

Reduce dalla disfatta in Supercoppa italiana contro il Milan, la Juventus torna in campo in campionato nella prima giornata di ritorno di Serie A e lo fa in una partita niente male: il derby contro il Torino. Finito nel mirino della critica insieme all’operato di Cristiano Giuntoli sul mercato, Thiago Motta ha un bisogno vitale di ritrovare i tre punti, ma lo farà con una lista di indisponibili davvero lunga.

Oltre ai lungo degenti Bremer, Cabal, Milik e allo squalificato Locatelli, il tecnico italo-brasiliano dovrà fare a meno di Francisco Conceiçao, Dusan Vlahovic e Rouhi. La squadra allenata da Paolo Vanoli dal canto suo, ha la grande occasione di riconquistare il proprio pubblico e farà di tutto per tornare alla vittoria tra le mura amiche dopo un lungo digiuno.

Con lo 0-0 contro il Parma, i Granata hanno collezionato la quinta partita casalinga senza un successo che manca ormai dal 25 ottobre. L’impresa non è certamente facile, se si pensa all’ultimo derby vinto dal Toro, risalente addirittura al 26 aprile del 2015 (2-1 con reti di Darmian, Quagliarella e Pirlo). Calciomercato.it seguirà il derby di Torino in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI derby Torino-Juventus

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

ARBITRO: Fabbri

DIFFIDATI: Linetty, Masina, Ricci, Waluwiekicz (T); Fagioli (J)

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Juventus (14 gennaio alle 20.45, recupero 19esima giornata) e Fiorentina-Torino (19 gennaio alle 12.30)

CLASSIFICA SERIE A: