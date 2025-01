Terremoto Juventus-Sarri, cala il gelo: tifosi senza parole

Oggi è il compleanno di Maurizio Sarri, ex allenatori tra le altre anche della Juventus. I sentimenti dei tifosi bianconeri restano parecchio contrastanti

La stagione 2019/20 resta simbolica nella storia recente della Juventus. Sotto la guida di Maurizio Sarri, e in un’annata condizionata dal Covid, i bianconeri vinsero il loro ultimo scudetto. Poi la separazione dall’ex allenatore del Napoli che a Torino non è riuscito a lasciare la propria impronta dal punto di vista emotivo nella mente e nel cuore dei tifosi.

Oggi peraltro cade il compleanno dello stesso Sarri che compie 66 anni. Un’occasione speciale che la stessa Juventus ha voluto celebrare sul proprio profilo X con una bella foto dell’ex tecnico bianconero ed annesso messaggio d’auguri a lui indirizzato.

L’esperienza del tecnico toscano in quel di Torino è stata tra le più controverse degli ultimi anni. La scintilla con l’ambiente non è mai del tutto scoccata e la sua idea di calcio cozzava con quella proposta in quel determinato periodo storico.

La Juventus fa gli auguri a Sarri: bufera sui social

Al netto dello scudetto vinto quindi l’avventura juventina di Sarri non ha avuto risvolti positivi, ed anche le opinioni social dei tifosi vanno in parte in quella direzione.

In queste ore in tanti hanno risposto al post di auguri della Juventus, dividendosi tra chi proprio non ha gradito e chi invece ancora rimpiange il suo operato:

Una di quelle persone che non meritava di essere accostato alla nostra gloriosa Juventus Mi girano ancor di più le scatole sapendo che il nostro ultimo scudetto porti il suo nome, anche se in realtà ci fu una sorta di autogestione dei senatori — Emanuele (@emanuelelecito) January 10, 2025

Sto ancora facendo analisi per dimenticare che sia mai passato da Torino, potreste evitare di ricordarmelo ogni anno?!? Grazie mille. — Andrea Marcheselli (@AndreaMarchex) January 10, 2025

Deriva totale ormai — Virginia (@pavelita8888) January 10, 2025

Mamma mia , Sarri e la Juventus come il parmigiano sul pesce — marko (@markofreedom) January 10, 2025

uno che la juve doveva vederla col binocolo,

uno che mi sta costringendo a rivalutare — Radio Berto (@FuckTheVar) January 10, 2025

Tanti auguri all’ultimo allenatore che ha portato uno scudetto alla Juve — gi(untoli out)okar1323 (@giokar1323) January 10, 2025

Chiedetegli scusa — Shadow Moses (@shado3337) January 10, 2025

L’allenatore peggiore degli ultimi 30 anni, speriamo di non vederci mai più. Siamo riusciti a vincere uno scudetto nonostante lui, grazie ai senatori. — Marco Tommasi (@TommaMarco) January 10, 2025

l’ultimo allenatore campione d’Italia della gloriosa storia bianconera, il migliore dell’ultimo decennio. in un solo anno era riuscito a cancellare anni di calcio qualitativamente mediocre prima di essere mandato via ingiustamente

grazie Maurizio e scusaci 🙏🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/rRGxabmLv7 — Hater Parisi (@zizuuuuu_) January 10, 2025

In tanti quindi avrebbero preferito evitare il post di auguri a Sarri, ma non è mancato chi ha invece giustamente riconosciuto all’ex bianconero di aver comunque portato a casa quello che ad oggi resta l’ultimo scudetto del club.