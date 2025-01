Messaggio per Rashford, Milan in allerta: cosa sta succedendo

L’attaccante inglese conteso da rossoneri e Juventus, ma spunta il contatto che può cambiare le carte in tavola

Marcus Rashford nel mirino di Milan e Juventus. L’attaccante inglese, in uscita dal Manchester United, rappresenta uno degli obiettivi dei due club italiano.

Obiettivo principale, quasi primario, per i rossoneri che hanno ormai ceduto Okafor al Lipsia e devono ora trovare la soluzione al problema ingaggio. Un problema da 10 milioni di euro a stagione più bonus non facilmente sormontabile se da Manchester non dovesse arrivare l’ok all’accollarsi una parte dello stipendio del calciatore.

Uno stipendio che farebbe comodo anche alla Juventus che segue però anche altri obiettivi, ritenuti attualmente prioritari, per l’attacco. Milan davanti alla Juventus, dunque, come peraltro raccontato da Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube. Una situazione che parte anche dalla disponibilità di Rashford a trasferirsi in Italia: il calciatore vedrebbe la soluzione Serie A come dietro soltanto ad una permanenza in Premier League. Proprio dall’Inghilterra arriva però la novità che potrebbe rappresentare un ostacolo da superare soprattutto per i rossoneri nella corsa a Rashford.

Calciomercato Milan, il West Ham chiama per Rashford

Il West Ham su Rashford non è una novità. Gli Hammers sono impegnati ora nel trovare un sostituto di Lopetegui, esonerato dopo l’ennesimo risultato negativo. Potter è il favorito per sedersi a guidare il club londinese che intanto sul mercato è pronto ad intervenire per rafforzare una squadra che è quattordicesima in Premier League.

Rashford rappresenterebbe un innesto di qualità e proprio per questo la dirigenza del West Ham, stando a quanto riferito da ‘talksport.com’, avrebbe mosso già i primi passi. Da Londra, infatti, sarebbero partite chiamate con destinazione Manchester per sondare la disponibilità alla cessione di Rashford e le condizioni dell’operazione. Gli Hammers vorrebbero l’attaccante in prestito, stessa formula gradita al Milan, ma non avranno vita facile.

I londinesi sono consapevoli che il giocatore preferirebbe mete più blasonate e questo potrebbe giocare a favore del Milan, che ha già superato il primo ostacolo liberando un posto in squadra con la cessione di Okafor al Lipsia, ed ora può compiere l’accelerazione decisiva.