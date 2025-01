Lazio-Como, Fabregas in apprensione: fallaccio su Nico Paz e cambio. Il Milan è un miraggio

Il terquartista argentino uscito dopo 20 minuti per un brutto intervento di Gigot sulla sua caviglia: praticamente impossibile vederlo in campo nel recupero

Partita intensa, spigolosa all’Olimpico tra Lazio e Como con una bella partenza da parte di entrambe le squadre. Soprattutto per gli ospiti, che hanno prodotto diverse occasioni consecutive. La più grande con Nico Paz, che spreca davanti a Provedel, poi il colpo di testa sul palo e ancora un’altra chance. L’argentino sbaglia sì ma è l’uomo più pericoloso di gran lunga, come in ogni partita della squadra di Fabregas.

Ed è per questo che quanto avviene dopo meno di 20 minuti è una tegola enorme per il Como, l’intervento durissimo di Gigot proprio su Nico Paz: scivolata del francese che col piede finisce teso sulla caviglia del trequartista scuola Real Madrid. Il 79 dei lombardi è da subito molto dolorante, si capisce immediatamente la gravità delle sue condizioni. Lo staff entra subito in campo, o meglio a bordocampo visto che Paz era finito praticamente addosso ai cartelloni. C’è stato anche un rapido check per un possibile cartellino rosso, durato però molto poco in quanto non c’erano le condizioni per l’espulsione del francese, che ha cercato il pallone e neanche per un calcio di rigore, in quanto il fallo era fuori area. Gigot, alla fine, neanche ammonito.

Fabregas ha mandato subito in campo Assane Diao, altro acquisto arrivato da poche ore, come il portiere Butez subito titolare e non proprio perfetto già in due-tre occasioni. Nico Paz è uscito al 20′ zoppicando in maniera vistosissima, non riuscendo a camminare autonomamente ma appoggiandosi ai due collaboratori dello staff medico, col ghiaccio sulla caviglia. Un bel grattacapo per Fabregas, che tra quattro giorni dovrà ospitare il Milan al Sinigaglia nel recupero della 20esima giornata. Difficile per non dire impossibile immaginare una sua presenza.