Doppia bordata tra mercato e arbitri: lo sfogo dell’agente in diretta

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news di calciomercato con l’ospite Beppe Galli. Lo sfogo su Bianco e il Monza

La sessione invernale di calciomercato non è ancora decollata del tutto ma l’ambiente sta iniziando pian piano a surriscaldarsi. In questo freddo inverno c’è quindi grande attesa per gli eventuali botti di mercato delle big, e non solo.

A tal proposito è intervenuto l’agente Beppe Galli nel corso di Ti Amo Calciomercato su Youtube rispondendo prima di tutto sulla situazione della Juventus: “Un difensore sicuramente lo devono prendere. Non è facile, i giocatori forti non li danno in prestito”.

Lo stesso procuratore si è quindi soffermato sul Mondiale per club e la finestra aggiuntiva di mercato: “È solo a discapito dei calciatori. Il rischio infortuni è alto”. E poi: “I valori in Inghilterra sono oltre. Sono sempre dell’avviso che quando arriva una cifra importantissima si fa il fiocchetto e si cede”.

Calciomercato, Galli è sicuro: “Bianco sta bene al Monza”

Nella seconda parte del suo intervento Galli si è soffermato soprattutto sulla situazione di Alessandro Bianco, suo assistito in forza al Monza.

In merito al centrocampista classe 2002 è arrivato uno sfogo piuttosto netto: “Bianco sta bene a Monza. Noi non abbiamo mai chiesto di andare via. Contro il Parma ha giocato e penso sia stato tra i migliori in campo, poi l’allenatore fa le sue scelte. Mi dà fastidio che qualcuno si permetta di dire che è in fase calante. Adesso deve fare il meglio che può fare al Monza. Noi non creiamo fantasie di mercato, sta facendo bene e gli addetti ai lavori lo stanno seguendo”.

Infine non è mancato un parere generale sulla squadra brianzola incappata anche in qualche errore arbitrale: “Il Monza è in fondo non solo per colpe loro, ma anche per colpe arbitrali. Anche una delle ultime partite con la Juventus non gli hanno dato un rigore. Dico metti 4 punti in più ed è lì con gli altri. Il calcio è fatto di episodi”.