DIRETTA Serie A, Lazio-Como 0-0: traversa di Kempf! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

La Lazio ospita il Como a Roma nel primo anticipo che apre la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Tremolada della sezione di Monza.

Reduci dalla sconfitta nel derby contro la Roma che ha fatto seguito al pareggio contro l’Atalanta e l’altro pesante ko contro l’Inter, i biancocelesti vogliono tornare al successo di fronte al proprio pubblico. Privi degli squalificati Gila, Castellanos e Zaccagni, lo scopo è quello di centrare i tre punti per restare al quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League. I biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta devono fare a meno di Goldaniga appiedato dal giudice sportivo, vengono invece dalla vittoria nello scontro diretto contro il Lecce e vanno a caccia di un altro risultato positivo per tenersi lontano dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv così come in streaming su pc, tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si imposero con un netto 5-1 grazie alla doppietta di Castellanos e ai gol di Pedro, Patric e Tchaouna, mentre per i lariani andò a segno Mazzitelli. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Como live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Como

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Tchaouna. All. Baroni

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 44; Atalanta* 41; Inter** 40; Lazio 35; Fiorentina* e Juventus* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 25; Roma 23; Torino 21; Genoa e Empoli 20; Parma e Verona 19; Como* 18; Cagliari e Lecce 17; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Tremolada di Monza

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Milan martedì 14 gennaio ore 18.30; Verona-Lazio domenica 19 gennaio ore 18.