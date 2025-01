Cutrone rovina la festa dei 125 anni: Lazio in 10 fermata sull’1-1

All’Olimpico il Como trova il pareggio grazie al proprio capitano: festa rovinata per i biancocelesti

Si apre con un pareggio tra Lazio e Como l’anticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Amara dunque per i padroni di casa la festa per i propri 125 anni.

Per i biancocelesti un match completamente diverso rispetto a quello disputato all’andata, che era finito 1-5 per la squadra di Baroni. I biancocelesti, forse anche per via delle varie assenze, non riescono ad essere particolarmente brillanti e soffrono i lariani, che provano a rendersi pericolosi soprattutto con Nico Paz. L’argentino ha sui piedi due occasioni ghiotte, ma il suo ‘tocco sotto’ davanti a Provedel non è preciso, mentre il sinistro da fuori sibila alla destra del palo. Sono però i padroni di casa ad aprire le marcature nel corso della prima frazione grazie alla rete di Boulaye Dia. Il recupero palla alto degli uomini di Baroni porta Guendouzi a servire il senegalese, che di sinistro fredda in area Butez.

La ripresa regala invece molte più emozioni. La prima la regala Dossena, ma Gigot salva sulla linea un gol già fatto. Al 58′ però cambia tutto: Tchaouna, ammonito da pochi istanti, riceve il secondo giallo e complica i piani dei padroni di casa. Nonostante l’inferiorità, Isaksen sfiora il raddoppio, ma Butez è fenomenale. Provedel risponde poco dopo su Fadera. Strefezza poco dopo però offre a Cutrone il cross giusto: il capitano, di testa infila il gol del pareggio.

Lazio-Como 1-1: tabellino e classifica

Dopo il gol del pari, è la Lazio ad avere l’occasione più ghiotta, ma a pochi passi dalla porta Guendouzi e Dia si danno fastidio tra loro e nessuno dei due riesce a calciare in porta.

Un pareggio che torna utile al Como, che conquista un prezioso punto in ottica salvezza, mentre la Lazio perde l’occasione di avvicinarsi al terzetto di testa: occasione per Juventus e Fiorentina per avvicinarsi agli uomini di Baroni, avendo tra l’altro due partite in meno rispetto ai capitolini.

Lazio-Como 1-1

Marcatori: Dia (L) 34′, Cutrone (C) 72′

Espulsi: Tchaouna (L) 58′

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 44; Atalanta* 41; Inter** 40; Lazio*** 36; Fiorentina* e Juventus* 32; Bologna** 28; Milan** 27; Udinese 25; Roma 23; Torino 21; Genoa e Empoli 20; Como, Parma e Verona 19; Cagliari e Lecce 17; Venezia 14; Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

***una partita in più