Frodi nello sport, il calcio è il più colpito: 721 partite sospette

Arrivano dati piuttosto interessanti dall’ultimo rapporto annuale di Sportradar Integrity Services. Il calcio resta lo sport più colpito dai tentativi di manipolazione

Il 2025 inizia con auspici diversi per ciò che concerne il mondo del calcio. Emergono infatti dati piuttosto interessanti dal report di Sportradar Integrity Services, intitolato “Integrity in Action 2024 Global Analysis & Trends”.

Si tratta di un rapporto annuale che è stato pubblicato in queste ore e che monitorando oltre 850.000 partite in 70 sport in tutto il mondo ha identificato ben 1.108 match sospetti in 12 discipline sportive, il tutto con un calo complessivo del 17% rispetto all’anno precedente.

Molto interessanti sono i numeri relativi al calcio, che resta comunque lo sport più colpito con 721 partite sospette a dispetto però delle 881 del 2023, facendo così registrare un interessante -18%.

Calcio e non solo: i dati del rapporto annuale di Sportradar Integrity Services

Dati alla mano l’Europa si conferma l’area più colpita da tali problematiche di integrità sportive, al netto di un calo complessivo del 34% delle gare sospette.

Una serie di numeri molto interessanti quelli pubblicati da Sportradar che ha impiegato un sistema di intelligenza artificiale che va a lavorare sui flussi di scommesse anomali relativi a risultati teoricamente meno probabili. Ad approfondire il tutto ci ha pensato quindi Andreas Krannich, vicepresidente esecutivo Integrity della stessa Sportradar, che ha evidenziato la centralità dell’opera di monitoraggio: “La cospicua riduzione dei casi nel 2024 ci dà una buona ragione per essere ottimisti ma conferma l’assoluta necessità di insistere su vigilanza continua e innovazione, dal momento che il fenomeno resta consistente a livello mondiale”.

Lo stesso manager, oltre a sottolineare l’importanza e l’impegno nel migliorare, ha anche evidenziato e promosso la collaborazione tra il movimento legato allo sport e quello delle scommesse, il tutto finalizzato proprio a garantire integrità.

La lotta contro la manipolazione continua per la gioia di tifosi ed appassionati, che sperano anno dopo anno di poter assistere sempre meno a problematiche di questo tipo, tanto nel calcio quanto in riferimento alle altre discipline sportive.