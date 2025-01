Zirkzee alla Juventus a gennaio: come giocherebbe Thiago Motta con lui e Vlahovic

La Juventus non ha perso di vista Zirkzee e, considerate le grandi difficoltà che sta avendo a Manchester, l’ipotesi prestito non è tramontata: ecco come potrebbe giocare Thiago Motta con l’olandese e Vlahovic insieme

Tra i protagonisti della scorsa stagione in Serie A ci sono a pieno titolo anche Thiago Motta e Joshua Zirkzee, due dei principali artefici della storica qualificazione in Champions League da parte del Bologna.

La grande annata che si è conclusa l’estate scorsa ha permesso al tecnico italo-brasiliano di guadagnarsi la chiamata della Juventus e all’attaccante olandese di essere acquistato dal Manchester United. Le aspettative su entrambi, però, non stanno trovando riscontro con i risultati attuali: Thiago Motta sta trovando delle difficoltà, ma comunque sta portando avanti un progetto tecnico ben preciso, invece Zirkzee in Premier League si sta rivelando un disastro. L’ambiente a Manchester è ormai totalmente ostile all’ex attaccante del Bologna, tanto da lasciar viva la possibilità che lo United possa farlo partire addirittura in prestito e la Juventus resta in pole position. Ecco come potrebbe giocare in bianconero.

Zirkzee si allontana dallo United: ecco come potrebbe giocare alla Juventus

La Juventus in tutta questa prima parte di stagione è stata senza un’alternativa a Dusan Vlahovic, con Milik che non è mai stato a disposizione. Se Cristiano Giuntoli dovesse riuscire a portare Joshua Zirkzee a Torino nel mercato di gennaio e consegnarlo a Thiago Motta, in avanti i bianconeri farebbe un upgrade non indifferente.

In primis, perché finalmente ci sarebbe una reale alternativa all’attaccante serbo, ma sopratutto perché Zirzkee potrebbe giocare anche insieme a Dusan Vlahovic. La qualità migliore dell’olandese è la sua capacità associativa, che gli permette di valorizzare al meglio i compagni di reparto e migliorare la qualità offensiva dell’intera squadra. A Bologna non sono stati tantissimi i gol segnati da Zirkzee, ma moltissimi quelli nati direttamente o indirettamente dalle sue giocate. Thiago Motta ne ha fatto un attaccante perfetto per le sue idee e anche a Torino potrebbe dare certezze a tutto il reparto offensivo bianconero, con o senza Vlahovic in campo.