Tottenham-Liverpool, paura per Bentancur: malore in campo

Rodrigo Bentancur abbandona il terreno di gioco pochi minuti dopo l’inizio della sfida tra gli ‘Spurs’ e i ‘Reds’ per un malore: grande preoccupazione allo stadio

Ancora una volta, c’è apprensione per le condizioni di un calciatore, per via di un incidente in campo. Dopo la grande paura per Edoardo Bove, qualche settimana fa, in Fiorentina-Inter, stavolta tifosi e appassionati sono in ansia per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha avuto un malore sul terreno di gioco, a pochi minuti dall’inizio della sfida di Carabao Cup tra il Tottenham e il Liverpool.

In occasione di un calcio d’angolo per i ‘Reds’, Bentancur ha provato ad andare sul pallone per colpirlo di testa, ma mentre si lanciava in direzione della sfera è caduto al suolo perdendo i sensi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, i medici sono entrati tempestivamente in campo e hanno prestato le prime cure al giocatore per circa dieci minuti. Dopodiché, Bentancur è stato portato all’esterno del terreno di gioco in barella, con una maschera di ossigeno applicata sul volto. La partita è proseguita regolarmente, con l’ex giocatore della Juventus che è stato sostituito da Brennan Johnson.

Già in precedenza, in questa stagione, Bentancur era stato purtroppo protagonista di un preoccupante infortunio. Contro il Leicester, ad agosto, aveva riportato una commozione cerebrale. Il Tottenham ha confermato che il giocatore adesso è cosciente e risponde. Si attendono notizie dagli accertamenti medici cui sarà sottoposto in ospedale.