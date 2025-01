Blitz torinese del Manchester City, Guardiola lo scippa alla Juve

I Citizens guardiano in Italia per acquistare un giocatore dei bianconeri, ma non solo. Il tecnico spagnolo a caccia di rinforzi in inverno

E’ una stagione più che complicata per il Manchester City, che ha dovuto fare i conti con una crisi profonda, che lo ha fatto allontanare forse in maniera definitiva dalla vetta della classifica.

Sono arrivate due vittorie consecutive in Premier League, ma il Liverpool, con una partita in meno, ha dodici lunghezze di vantaggio. I Citizens sono sesti, a 34 punti, la qualificazione in Champions League è dunque alla portata, ma Pep Guardiola spera di ricevere rinforzi nel corso del calciomercato di gennaio. Si cerca così anche un sostituto di Ederson, simbolo di questo inizio di stagione complicato. Il portiere, che può finire in Arabia Saudita, ha subito più gol del dovuto e tra i Citizens si sta facendo sempre più avanti l’idea di acquistare un nuovo numero uno.

Manchester City in Italia, tre portieri nel mirino: Di Gregorio il preferito

Le attenzione del Manchester City si sono così spostate in Italia: in Serie A ci sarebbe, infatti, un estremo difensore che piace particolarmente a Pep Guardiola: secondo FootMercato, il club inglese avrebbe avuto dei contatti con la Juventus per Michele Di Gregorio.

C’è, però, la consapevolezza di un affare non certo facile, ma ci sarebbe la voglia di provarci. Sarebbero, dunque, in programma nuovi contatti per capire se si può davvero raggiungere un accordo. Ma il Manchester City ha già pronte le alternative: entrambe giocano in Serie A e nell’ultimo weekend, secondo il portale, sarebbero state visionate da alcuni scouts inglesi.

Nel mirino dei Citizens ci sarebbero, infatti, anche Zion Suzuki e Vanja Milinkovic-Savic, osservati nel corso della sfida tra il Torino e il Parma, così come Ricci, da tempo obiettivo di Pep Guardiola. Ma per il portiere giapponese la concorrenza può essere davvero importante: su di lui ci sarebbe da registrare anche l’interesse di Bayern Monaco e Arsenal. Futuro in una big dunque per l’estremo difensore nipponico dei gialloblu.