Una Supercoppa da sballo per il Milan: entra Leao e ribalta l’Inter

Finale rossonera dopo che la squadra di Inzaghi era andata in vantaggio di due gol: il portoghese scatena la rimonta milanista

Una Supercoppa da sballo che rilancia il Milan grazie al suo uomo migliore. È Leao ad aver dato la scossa ai rossoneri, mettendo il suo zampino in due dei tre gol milanisti.

Il primo tempo inizia a ritmi molto sostenuti. Le due squadre si affrontano a viso aperto ed è rossonera la prima occasione con Reijnders imbeccato in area: l’olandese perde tempo e si fa chiudere. Risponde Taremi con un colpo di testa da buona posizione che si spegne sul fondo. Si alzano i giri e si accende ulteriormente l’agonismo con Calhanoglu non sanzionato per un intervento su Musah. Poco dopo toccherà a Theo Hernandez essere graziato per un pestone a Dumfries.

In mezzo c’è un’altra palla gol per Reijnders che evita i difensori avversari e calcia troppo debolmente. Inzaghi perde Calhanoglu per infortunio al 35′, ma trova la rete del vantaggio al 45′: è proprio Lautaro Martinez a trovare il guizzo che indirizza il match. La ripresa inizia con il raddoppio interista: Taremi è bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco e trafiggere Maignan con una conclusione precisa.

L’uno-due a cavallo dei due tempi tramortisce il Milan e Conceicao suona la sveglia mandando in campo Leao. È proprio il portoghese a procurarsi la punizione che Theo Hernandez trasforma in gol: 2-1 e partita riaperta tra le proteste interiste per un presunto fallo di Morata su Asllani nell’azione che ha portato al calcio di punizione.

Inter-Milan 2-3: di Abraham il gol vittoria

Ora la partita si gioca a ritmi sempre più alti, con occasioni da una parte all’altra. Reijnders ha la palla del 2-2, magistralmente servito da Leao, ma con Sommer fuori dalla porta colpisce in pieno volto Bastoni. Tocca poi a Pulisic sfiorare il pareggio: la traversa gli dice di no, poi è Sommer a salvare su Morata.

L’Inter resiste e riparte: Taremi manca il tap-in che chiuderebbe il match, Maignan risponde presente su una conclusione di Lautaro Martinez. Al 71′ è il palo a dire no a Carlos Augusto, mentre sul ribaltamento di fronte Barella stende Leao al limite dell’area. A 10 minuti dalla fine arriva il gol del pareggio: Theo sfonda ancora sulla sinistra, palla dentro per Pulisic che non perdona.

Le emozioni non sono finite con l’Inter che all’87’ va vicina al gol vittoria: la conclusione di Dumfries è respinta da Maignan. Sembra tutto pronto per i rigori, ma Leao decide di mettere il suo zampino sul match: si invola sulla destra e serve un assist delizioso che Abraham deve solo spingere in porta. Vince il Milan: Riyad è rossonera.

INTER-MILAN 2-3: 45’+1 Lautaro Martinez (I), 47′ Taremi (I), 52′ Theo Hernandez (M), 80′ Pulisic (M), 93′ Abraham (M)