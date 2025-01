PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 2-3: uragano Leao, harakiri Inzaghi

Voti, top e flop del derby meneghino in Arabia Saudita, valido per la finalissima della Supercoppa Italiana 2024. ‘Remuntada’ clamorosa dei rossoneri: decisivo nel recupero il neo entrato Abraham

Alla fine è il Milan a esultare nella notte di Riad dopo una pazza rimonta: Inter beffata nel recupero da Abraham, dilapidando il doppio vantaggio a inizio ripresa.

Leao entra e dà la scossa al Milan: il portoghese marca la differenza e ribalta l’Inter nel derby di Supercoppa. Si sveglia anche Theo Hernandez, che rianima su punizione il ‘Diavolo’ e serve l’assist per il 2-2 di Pulisic. Al 94′ è ancora lo scatenato Leao a scartare la difesa nerazzurra e a consegna ad Abraham la palla che vale il primo trionfo per Conceicao. Harakiri dell’Inter, Inzaghi manca il poker: ai campioni d’Italia non bastano gli acuti di Taremi e di capitan Lautaro Martinez. Sbanda Asllani, subentrato all’infortunato Calhanoglu.

INTER

Sommer 5

Bisseck 5

De Vrij 6,5 (84′ Darmian SV)

Bastoni 6

Dumfries 5,5

Barella 5 (84′ Frattesi SV)

Calhanoglu 5,5 (35′ Asllani 4,5)

Mkhitaryan 6 (65′ Zielinski 5)

Dimarco 5,5 (65′ Carlos Augusto 5,5)

Taremi 7

Lautaro Martinez 6,5

Allenatore: Inzaghi 4,5

TOP Inter: Taremi 7 – L’iraniano finalmente si sblocca su azione, ma non basta a consegnare la quarta Supercoppa consecutiva a Inzaghi. A referto per l’ex Porto anche l’assist al bacio per il vantaggio di capitan Lautaro.

FLOP Inter: Asllani 4,5 – Ha l’arduo compito di rimpiazzare già nel primo tempo Calhanoglu e affonda nella ripresa: da una sua ingenuità il Milan riprende vigore e piazza la clamorosa rimonta.

MILAN

Maignan 7

Emerson 5,5 (87′ Calabria SV)

Tomori 5,5

Thiaw 5

Theo Hernandez 8

Musah 6 (77′ Abraham 7,5)

Fofana 6,5

Jimenez 5 (50′ Leao 8,5)

Reijnders 5,5 (77′ Loftus-Cheek 6)

Pulisic 7,5

Morata 5,5

Allenatore: Conceicao 8

TOP Milan: Leao 8,5 – Incontenibile, spacca la partita. Entra il portoghese e il ‘Diavolo’ cambia volto nel secondo tempo: si procura la punizione del primo gol, mentre nel finale fa segnare a porta vuota Abraham. Apoteosi Milan… e che Leao!

FLOP Milan: Thiaw 5 – Resta a guardare sia sull’1-0 di Lautaro Martinez che sul raddoppio solitario firmato da Taremi. Reagisce nel finale di partita, ma gli errori precedenti sono da matita blu per il difensore tedesco.

Arbitro Sozza 5 – Mancano diversi cartellini, qualche dubbio sull’intervento ai danni di Asllani dal quale nasce la punizione vincente di Theo Hernandez: insufficiente.

Finale Supercoppa Italiana, il tabellino di Inter-Milan: risveglio Theo Hernandez, Taremi non basta

INTER-MILAN 2-3

47′ Lautaro Martinez (I); 47′ Taremi (I); 52′ Theo Hernandez; 80′ Pulisic; 94′ Abraham

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (84′ Darmian), Bastoni; Dumfries, Barella (84′ Frattesi), Calhanoglu (35′ Asllani), Mkhitaryan (65′ Zielinski), Dimarco (65′ Carlos Augusto); Taremi, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Thuram, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch. Allenatore: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson (87′ Calabria), Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah (77′ Abraham), Fofana; Jimenez (50′ Leao), Reijnders (77′ Loftus-Cheek), Pulisic; Morata. A disposizione: Sportiello, Bennacer, Jovic, Leao, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traore, Camarda. Allenatore: Conceicao

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Marini

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Dumfries (I), Tomori (M), Barella (I), Bastoni (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 25 circa