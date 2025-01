“Sospendete la partita”: scoppia la bufera in Roma-Lazio

La stracittadina della Capitale ha regalato un primo tempo di marca giallorossa: prima dell’intervallo arriva però il caso

La Roma comanda a fine primo tempo nel derby contro la Lazio. Pellegrini e Saelemaekers i marcatori dei due gol che hanno consentito alla squadra di Ranieri di andare al riposo avanti sul 2-0.

Una partita condotta fin dal fischio iniziale con la squadra di Baroni in grande difficoltà e sempre in ritardo sulle seconde palle. Dybala ha dispensato giocate di grande classe, Saelemaekers è andato su e giù senza mai essere fermato dalla retroguardia biancoceleste, così come Kone e Pellegrini hanno comandando sulla mediana. Una prima frazione di gioco dunque tutta di marca romanista con la Lazio che dovrà ora provare a riassestarsi nei quindici minuti di intervallo per rientrare in campo alla ricerca della vittoria.

Sul 2-0 grave errore di Nuno Tavares che va a raddoppiare su Dybala quando non c’è ne aveva bisogno e poi Provedel molto sinceramente ma è da un po’ di tempo che non da nessuna sicurezza.

Purtroppo giochiamo mutilati per colpa di una fascia destra da serie C, tra un isaksen PESSIMO e un marusic solita merda a destra tutti i palloni vengono ridati indietro o persi.

Roma-Lazio, Provedel e Romagnoli criticati

Fondamentale sarà sicuramente l’apporto dei singoli che in questi primi 45 minuti hanno fatto male. Su tutti i tifosi biancocelesti se la sono presa con Provedel, non perfetto sul secondo gol di Saelemaekers quando ha avuto la possibilità di respingere la prima conclusione, ma lo ha fatto male e in maniera troppo ravvicinata, consentendo così al belga di depositare la palla in rete.

In tanti sottolineano il momento di forma dell’estremo difensore laziale, chiedendo a Baroni di metterlo in panchina ed evidenziando come quest’anno non è stato all’altezza delle prestazioni dello scorso campionato. Male Provedel, ma non bene neanche Romagnoli, anche lui messo nel mirino dai tifosi: “Imbarazzante” scrive un sostenitori biancoceleste e chiede la sospensione dell’incontro, evidentemente per mettere fine alla sua sofferenza.