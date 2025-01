Roma-Lazio, scintille francesi e rissa totale nel recupero: cosa è successo nel derby

Succede di tutto nel secondo tempo della stracitttadina, con una rissa e uno scontro dopo l’altro



Scintille erano promese e scintille si sono accese in un derby molto teso, per il peso incredibile che aveva come per l’andamento della partita, doppio vantaggio Roma e Lazio costretta a inseguire in affanno, sbattendo ripetutamente contro Svilar. Intorno al 70′, poi è scattata la rissa scatenata proprio da due connazionali e compagni di casacca Bleus, ovvero Guendouzi e Koné. Intervento in ritardo da parte del romanista, l’azione biancoceleste prosegue ma tra i due centrocampisti non corre buon sangue in quel momento.

Restano appiccicati, faccia a faccia, poi Guendouzi dice l’ultima sull’avversario. E allora lì parte la scaramuccia con le panchine che entrano in campo. Diventa un tutti contro tutti, paredes e Zaccagni vengono a contatto, poi anche Pisilli e lo stesso Guendouzi che si scontrano. Succede un po’ di tutto, con l’arbitro e qualche calciatore che cerca di sedare il tutto, con difficoltà. Ma non è finita, perché qualche secondo dopo c’è il round tra Dia e Paredes: colpo proibito da dietro dell’argentino, il senegalese reagisce ingenuamente e mette la mano in faccia al romanista. Giallo. E ancora qualche secondo più tardi lo stesso Paredes interviene in maniera durissima su Castellanos, beccandosi l’ammonizione. Poi Hummels scatena il patatrac nel recupero con Castellanos: tutti in campo, maxi-rissa e due espulsi. Il Taty e Mark Sertori, collaboratore di Ranieri. In quei frangenti succede veramente di tutto, contatti e scontri, qualcuno cade a terra.