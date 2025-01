Otto giocatori fuori rosa, compresi due big: squadra stravolta al rientro

Rosa decimata dalla decisione di mettere fuori rosa ben otto calciatori, al ritorno in campo formazione quasi da inventare

L’inizio del 2025 calcistico è subito ad alta, anzi altissima tensione, per diversi club, con giornate scandite senza soluzione di continuità dalle notizie legate agli impegni in campo e quelle di calciomercato. E’ il momento di decisioni importanti per dare una svolta alla stagione, specialmente per chi nella prima parte dell’annata non è riuscito a esprimersi al meglio.

Tante delle grandi in Serie A, fin qui, sono apparse in grossa difficoltà. Basti pensare alla Juventus, al Milan e alla Roma, che in gradazioni diverse stanno affrontando una stagione fin qui abbastanza complicata e lontana dalle migliori attese. Anche per questo, le mosse di mercato potrebbero essere fondamentali. Ma non soltanto in massima serie ci sono delle situazioni davvero delicate e con un ambiente a un passo dall’esplosione. A farne le spese, stavolta, direttamente i giocatori.

Caos Sampdoria, in otto fuori rosa: non rientrano nel progetto di Semplici, tutti i nomi

Tormentati, a dir poco, gli ultimi mesi della Sampdoria, che è già passata attraverso due cambi di allenatore, finora senza esiti apprezzabili, anzi. Da Pirlo a Sottil, fino a Semplici, subentrato da quattro giornate, i blucerchiati non trovano la scossa e anzi in questo momento sono addirittura al quartultimo posto in Serie B. Ecco perché la dirigenza sta pensando a un cambio di rotta a dir poco clamoroso, mettendo fuori rosa ben otto giocatori.

L’indiscrezione arriva da ‘Repubblica’ e fa riferimento a tutti quei profili che non rientrerebbero più nei piani dell’allenatore. Per loro, ci sarà, d’ora in poi, da allenarsi a parte e in orari diversi rispetto a quelli del resto della squadra. Ecco i destinatari del provvedimento, tra cui anche un paio di big: Kasami, Borini, Silvestri, Ravaglia, Barreca, La Gumina, Girelli e Giordano.

Il tutto, preluderà a una sorta di rivoluzione sul mercato, cercando, per tutti questi giocatori, una sistemazione quanto prima, per far spazio a nuovi acquisti. Alcuni dei nomi caldi, secondo ‘Tuttosport’, sono quelli di Petagna, Cerri, Raimondo e Gytkjaer.