Mourinho, terza panchina in Serie A. Lo Special One: “Sarebbe un onore”

Special One atto terzo: dopo il Fenerbahce la possibilità per il portoghese di rientrare in Italia in una squadra che farebbe discutere

Il Milan si prepara alla finale di Supercoppa Italiana nel derby contro l’Inter, arrivato per certi versi in maniera un po’ inaspettata e insperata. Perché il primo tempo contro la Juventus, oltre allo svantaggio non lasciava presagire grandi cose. Invece nella ripresa la squadra di Sergio Conceicao, all’esordio, è riuscita a ribaltarla con un rigore di Pulisic e l’autogol clamoroso di Gatti.

Di certo un’occasione importante per i rossoneri in una stagione che dire complicata è poco. La classifica di Serie A è un disastro, il quarto posto è lontano ben 8 punti pur con una partita da recuperare. Ed effettivamente dopo il pareggio contro la Roma è arrivato pure l’esonero per l’allenatore Fonseca, che paga pure qualche rapporto teso. Dopo una lunga caccia in estate in seguito all’addio di Stefano Pioli, in poche ore è arrivato un nuovo allenatore, che era già in orbita Milan qualche mese fa, oltre a essere accostato pure alla Juventus. Anche in questi giorni però di nomi ne erano circolati davvero tanti ed erano un po’ gli stessi segnati sul taccuino della dirigenza da diverso tempo. Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri su tutti, anche se in queste ore dalla Turchia alla lista hanno aggiunto addirittura José Mourinho.

Il nome di Mourinho è come sempre molto divisivo in Serie A, sia quando allena in Italia ma pure se ha una panchina all’estero. Come in questo momento, in cui lo Special One è diventato il punto di riferimento del Fenerbahce, anche se parecchio criticato visti i risultati non scarsi ma neanche così esaltanti. Fallito l’ingresso in Champions League ai preliminari, in Europa League è in zona playoff ma rischia una pesante eliminazione diretta. E in campionato è secondo alle spalle del Galatasaray ormai già irraggiungibile.

Ibrahimovic vuole Mourinho al Milan: gli scenari tra passato e futuro

Nonostante questo, Zlatan Ibrahimovic non avrebbe avuto dubbi. Secondo il noto portale turco ‘Sabah’, infatti, il dirigente avrebbe consigliato al proprietario Gerry Cardinale proprio José Mourinho come nuovo allenatore per il dopo-Fonseca. Un sogno, quello di riabbracciare il suo ex allenatore all’Inter, che però ad ora resterà tale. Il portoghese avrebbe infatti gentilmente declinato la proposta del Milan dicendo che “sarebbe stato un onore” allenare i rossoneri ma l’intenzione è “rispettare il contratto col Feberbahce” completando lì la stagione.

L’ex Roma, esonerato un anno fa proprio dopo una sconfitta contro il Milan, ha un accordo con i turchi fino al 2026 a una cifra monstre di oltre 10 milioni all’anno. In passato, nel 2022, lo stesso Mourinho aveva parlato del forte interessamento da parte dei rossoneri, di nuovo dopo un match perso a San Siro: “L’accoglienza dello stadio? Quando ho visto come ha reagito, mi ha fatto un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no. Oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Sono venuti da me ma ho risposto ‘tornate a casa’, al Milan non vengo. Io sono un professionista, è vero, ma nella mia professionalità c’è anche la passione”.

“Oggi sono appassionato della Roma, ma c’è anche una passione per il mio passato (l’Inter, ndr). E oggi, visto quello che è successo, provo un grandissimo piacere ad aver detto no ai dirigenti del Milan”. Parole che sulla carta chiuderebbero a ogni discorso, ma con gli anni qualcosa sembra essere cambiato, compresa la presenza di Ibrahimovic. Che magari in estate ci riproverà.